Компания Scania объявила о создании инвестиционного венчурного фонда

8 февраля 2017 г.

Компания Scania запускает систему капитала роста (Growth Capital), призванную помочь быстроразвивающимся транспортным и автомобильным компаниям стратегической важности.

Президент и генеральный директор Scania Хенрик Хенрикссон (Henrik Henriksson) прокомментировал это так: «Scania стремится поддержать развивающиеся компании, которые используют инновационные технологии и оригинальные стратегии. Именно с этой целью мы и создали капитал роста. Узнавая новые подробности, знакомясь с революционными бизнес-моделями, технологиями и идеями, которые меняют окружающий мир, мы способствуем дальнейшему развитию компании».

Работу системы капитала роста Scania будет обеспечивать независимая инвестиционная команда, члены которой обладают огромным опытом как в сфере венчуринга и расширения капитала, так и в сфере автомобильной индустрии.

Scania уже заключила несколько партнерских соглашений с клиентами, учеными и информационно-технологическими компаниями. Сотрудничество направлено на формирование экологически безопасных транспортных систем. Эта инициатива позволит поддерживать связь с определенными компаниями, быть в курсе последних разработок и различных инноваций, играющих важную роль в индустрии, но находящихся вне круга основной деятельности Scania. Кроме того, упомянутые соглашения дают возможность внести вклад в огромную экосистему, получить более глубокие познания в индустрии и помочь компаниям-партнерам создать престижные портфолио.

Председателем капитала роста Scania и председателем по внешним инвестициям был назначен Ларс-Олоф Густавсон (Lars-Olof Gustavsson), человек с огромным опытом в сфере венчурных фондов. «В условиях постоянно меняющихся технологий очень важно выбрать правильных партнеров и формировать инициативы с большим потенциалом, которые положительно повлияют на дальнейшее развитие Scania, — заявил Густавсон. — Я с нетерпением жду начала работы капитала роста и сделаю все возможное, чтобы заключить стратегически важные и наиболее выгодные для компании партнерские соглашения».

Круг компаний, которым капитал роста Scania планирует делать предложения об инвестировании, очень широк. В их число войдут предприятия, деятельность которых связана с разработкой продуктов, решений и услуг в сфере распространения цифровых технологий, создания автономных транспортных средств, сетевых технологий, гибридизации, возобновляемых видов топлива и автоматизированного производства.