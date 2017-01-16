С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Компания Scania запускает систему капитала роста (Growth Capital), призванную помочь быстроразвивающимся транспортным и автомобильным компаниям стратегической важности.
Президент и генеральный директор Scania Хенрик Хенрикссон (Henrik Henriksson) прокомментировал это так: «Scania стремится поддержать развивающиеся компании, которые используют инновационные технологии и оригинальные стратегии. Именно с этой целью мы и создали капитал роста. Узнавая новые подробности, знакомясь с революционными бизнес-моделями, технологиями и идеями, которые меняют окружающий мир, мы способствуем дальнейшему развитию компании».
Работу системы капитала роста Scania будет обеспечивать независимая инвестиционная команда, члены которой обладают огромным опытом как в сфере венчуринга и расширения капитала, так и в сфере автомобильной индустрии.
Scania уже заключила несколько партнерских соглашений с клиентами, учеными и информационно-технологическими компаниями. Сотрудничество направлено на формирование экологически безопасных транспортных систем. Эта инициатива позволит поддерживать связь с определенными компаниями, быть в курсе последних разработок и различных инноваций, играющих важную роль в индустрии, но находящихся вне круга основной деятельности Scania. Кроме того, упомянутые соглашения дают возможность внести вклад в огромную экосистему, получить более глубокие познания в индустрии и помочь компаниям-партнерам создать престижные портфолио.
Председателем капитала роста Scania и председателем по внешним инвестициям был назначен Ларс-Олоф Густавсон (Lars-Olof Gustavsson), человек с огромным опытом в сфере венчурных фондов. «В условиях постоянно меняющихся технологий очень важно выбрать правильных партнеров и формировать инициативы с большим потенциалом, которые положительно повлияют на дальнейшее развитие Scania, — заявил Густавсон. — Я с нетерпением жду начала работы капитала роста и сделаю все возможное, чтобы заключить стратегически важные и наиболее выгодные для компании партнерские соглашения».
Круг компаний, которым капитал роста Scania планирует делать предложения об инвестировании, очень широк. В их число войдут предприятия, деятельность которых связана с разработкой продуктов, решений и услуг в сфере распространения цифровых технологий, создания автономных транспортных средств, сетевых технологий, гибридизации, возобновляемых видов топлива и автоматизированного производства.