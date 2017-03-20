Компания СДЭК и компания Pulse Express стали партнерами

23 марта 2017 г.

Логистическая компания СДЭК стала генеральным перевозчиком почтоматов федеральной сети Pulse Express. Проект рассчитан на 3 года и завершится в 2020 году. Согласно условиям сделки, СДЭК доставит порядка 6000 почтоматов по всей территории России. СДЭК также предложит своим клиентам возможность отправлять и получать грузы через сеть Pulse Express.

Транспортировка почтоматов – нестандартный вид перевозки, который требует не только использования серьезной грузовой техники, но и дополнительных средств защиты. В СДЭК используется специальная обрешетка повышенной прочности, которая обеспечивает сохранность дорогостоящего груза.

Первая партия, включающая порядка 200 почтоматов, уже отправлена в 30 российских городов. Они расположены в столичном, северо-западном регионах, на Урале и в других точках РФ. «В этом году мы рассчитываем перевезти более 1000 почтоматов еще в 127 городов России, в 2018 году запланировано к отправке 1500 почтоматов, и еще 1500 почтоматов мы должны доставить до конца 2019 года», - рассказал Евгений Щапин, менеджер по работе с ключевыми клиентами СДЭК.

Максим Толстобров, операционный директор СДЭК, о сотрудничестве с Pulse Express: «С одной стороны, для нас это хорошая возможность нарастить экспертизу в нестандартных перевозках крупногабаритных грузов. Это одна из тех услуг, которую мы хотим предлагать своим клиентам, и я вижу, что у СДЭК есть для этого необходимые ресурсы. С другой стороны, активное развитие Pulse Express отражает мировую тенденцию по развитию сетей автоматической выдачи отправлений без ожидания курьера. Мы стремимся удовлетворить потребности наших клиентов и рассчитываем, что уже к лету 2017 года сможем предложить им закладку посылок и иных грузов в почтоматы Pulse Express».

Алексей Жуков, генеральный директор Pulse Express: «Перед нами стоит весьма амбициозная задача – развернуть крупнейшую в России сеть почтоматов в короткие сроки. Более 2000 населенных пунктов до конца 2020 года будут охвачены нашим сервисом «Почтомат у дома». Доставка оборудования к месту установки – нетривиальная задача: необходим партнер, который обладает широким географическим охватом и имеет возможность со скоростью эскпресс-перевозчика доставить почтомат в нужное место и в нужное время. Таким партнером для нас стала компания СДЭК».