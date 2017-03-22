Компания СДЭК заняла второе место по итогам премии «Бизнес-проект года»

5 апреля 2017 г.

СДЭК заняла второе место в номинации «Транспорт и логистика» премии «Бизнес-проект года». Премия учреждена в 2016 году Business FM Новосибирск. Итоги были подведены во время празднования 5-летия радиостанции, которое состоялось 4 апреля в здании Новосибирского театра оперы и балета.

Главная задача премии – привлечь внимание общественности к наиболее интересным бизнес-проектам, реализуемым на территории Новосибирской области. Голосование проводилось по 10 отраслям, общий список номинантов насчитывал 100 компаний. Шорт-лист был составлен на основе оценок представителей экспертного сообщества, в состав которого главные редакторы деловых СМИ Новосибирска, представители бизнеса и областного правительства, бизнес-аналитики, маркетологи и другие. Победителей определили в ходе голосования гости итоговой церемонии.

Сергей Егоров, коммерческий директор СДЭК: «Я считаю, что второе место в премии «Бизнес-проект года» - достойный результат. Наши достижения отметили многие известные эксперты. Это определенный бенчмарк для нас. С одной стороны мы смогли увидеть актуальные практики коллег из отрасли, с другой стороны мы получили подтверждение того, что выбрали правильную бизнес-стратегию, которую будем развивать в будущем».