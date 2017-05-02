Компания «Техстройконтракт» приобрела склад площадью 14 тыс. кв. м в «PNK-ПАРК - Валищево»

23 мая 2017 г.

Крупный российский дилер дорожно-строительной и специальной техники -- компания «Техстройконтракт» купила склад площадью 14 000 кв. м в логистическом комплексе класса А+ «PNK-ПАРК-Валищево». Причиной покупки послужило расширение бизнеса, необходимость улучшения качества склада запчастей и оптимизация логистики компании «Техстройконтракт». Международная консалтинговая компания Knight Frank выступила брокером сделки, представив в ней интересы продавца. Как отмечают специалисты Knight Frank, данная сделка уникальна тем, что в рамках нее произошла купля-продажа части готового здания и данное предложение пользуется большим спросом. Обычно на складском рынке более привычным является продажа отдельно стоящих зданий.

Индустриальный парк «PNK-ПАРК-Валищево» (GLA – 500 000 кв. м) находится в Подольском районе Московской области в 32 км. от МКАД по Симферопольскому шоссе. «PNK-ПАРК-Валищево» – один из самых крупных логопарков в Московском регионе, объект расположен на участке общей площадью 130 га. В настоящее время на территории логопарка находятся складские комплексы компании «Фортекс» (площадь -- 14 500 кв. м), фармацевтического дистрибутора «Роста» (площадь -- 16 000 кв. м), заканчивается строительство спекулятивного корпуса общей площадью около 75 000 кв. м. Как отмечают эксперты компании Knight Frank, конкурентным преимуществом «PNK-ПАРК - Валищево» является удачное местоположение – объект находится в непосредственной близости от строящейся трассы ЦКАД (А 107), между самыми низкозагруженными федеральными автодорогами М4 и М2.

Константин Фомиченко, директор по работе с ключевыми клиентами департамента складской и индустриальной недвижимости, земле компании Knight Frank, отметил: «Логистическая сеть компании «Техстройконтракт» покрывает всю страну и потребность в покупке высококачественного складского комплекса в Московском регионе для размещения центрального склада запчастей назрела уже давно. Нам приятно, что непростые требования покупателя смог удовлетворить наш давний партнер - компания PNK Group».

Олег Мамаев, исполнительный директор PNK Group, отметил: «Мы рады, что уникальное предложение PNK Group по приобретению части здания, так называемые «индустриальные таунхаусы», пользуется повышенной популярностью на российском рынке. Для клиента покупка части здания позволяет получить ощутимую выгоду в цене и сохранить функциональность отдельно стоящего здания: отдельный въезд, собственную парковку, КПП и прилегающую территорию».