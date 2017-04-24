Компания UPS стала официальным логистическим партнером ЭКСПО-2020 в Дубае

11 мая 2017 г.

Компания UPS готова реализовать один из самых сложных логистических проектов в мире.

«Экспо-2020» станет символом выхода ОАЭ на ключевые рынки.

Прежний опыт UPS по осуществлению доставок для Олимпийских игр будет полезен при проведении «Экспо-2020» в Дубае.

Организаторы всемирной выставки «Экспо-2020» выбрали ведущую международную компанию UPS (NYSE: UPS) для логистического обеспечения события, которое будет проходить в Дубае с 20 октября 2020 г. по 10 апреля 2021 г. и, как ожидается, привлечет миллионы посетителей.

«Экспо-2020» станет одним из самых сложных логистических проектов в истории UPS. Участие в выставке планируют принять более 180 стран, и в наиболее активные дни ее посетят сотни тысяч человек.

Будучи официальным логистическим партнером, для проведения выставки компания UPS выделит 1 тысячу сотрудников, а также более 27 тыс. кв. м. складских площадей, что по размеру эквивалентно четырем футбольным полям. Сотрудники UPS будут опираться на опыт компании в качестве логистического партнера Олимпийских игр в Лондоне в 2012 г. и в Пекине в 2008 г.

Партнерское соглашение подписали председатель верховного комитета «Экспо-2020» в Дубае Его Высочество шейх Ахмед бен Саид аль-Мактум (Ahmed bin Saeed Al Maktoum) и президент UPS по региону Индостан, Ближний Восток и Африка Жан-Франсуа Кондамин (Jean-Francois Condamine).

Девиз «Экспо-2020» «Объединяя умы – созидаем будущее» (Connecting Minds, Creating the Future) подчеркивает роль выставки как платформы для международного развития творчества, инноваций и сотрудничества. «Одним из ключевых элементов «Экспо-2020» в Дубае является мобильность, – отметила Ее Превосходительство Рим аль-Хашими (Reem Al Hashimy), государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству и генеральный директор организационного комитета «Экспо-2020» в Дубае. – Мы рассматриваем выставку как возможность объединить между собой людей, товары и идеи, а также возможность обеспечить удобный доступ к рынкам, знаниями и инновациям. В этом отношении UPS будет играть ключевую роль – не только в ходе проведения «Экспо-2020» в Дубае, но и после того, как в 2021 году двери выставки закроются».

Компания UPS, работающая в регионе с 1989 г., поможет сделать Дубай транспортным узлом на пересечении международных торговых путей, идущих от Ближнего Востока к Китаю, Африке, Европе и США.

«Мы планируем расширить присутствие UPS в регионе и развернуть на его территории необходимые технологии, персонал и производительность, чтобы доставлять грузы клиентов в Дубай и через Дубай еще долгое время после закрытия выставки, – сказал председатель и генеральный директор UPS Дэвид Эбни (David Abney). – Чтобы осуществить проект такого масштаба и такой сложности, необходима сеть нового поколения – интеллектуальная, эффективная и интегрированная. У UPS есть понимание того, какой будет логистика завтрашнего дня».

В Объединенных Арабских Эмиратах находится один из самых загруженных в мире международных аэропортов - Дубай, а также крупнейший за пределами Дальнего Востока контейнерный порт Джебель-Али.

В числе других партнеров «Экспо-2020» – компании Emirates Airlines, Accenture, Etisalat, DP World и SAP. Так Дубай готовится принять первую всемирную выставку в регионе, охватывающем Ближний Восток, Африку и Южную Азию.