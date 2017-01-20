Журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие в XX Московском международном логистическом форуме - ММЛФ-2017. Директор издательства и «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова выступила на 14-й Международной конференции «Логистика и управление цепями поставок», прошедшей в рамках XX Московского международного логистического форума 16 февраля 2017 г. в Москве.
С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Лития, штат Флорида
Компания UPS (NYSE: UPS) объявила об успешном испытании дрона, запущенного с крыши доставочной машины UPS®. Такие беспилотники автономно доставляют груз к дому и затем возвращаются к автомобилю, в то время как курьер продолжает работу по доставке другого груза.
UPS провела это испытание в понедельник в г. Тампа (штат Флорида) совместно с базирующейся в штате Огайо компанией Workhorse Group (NASDAQ: WKHS), которая занимается разработкой грузовых электромобилей на аккумуляторных батареях и БПЛА. Доставочный электромобиль UPS и дрон, которые использовались в испытании, были изготовлены компанией Workhorse.
«Это испытание в корне отличалось от всего, что мы делали с дронами ранее. Оно имеет важное значение для будущих доставок, особенно в сельской местности, где нашим доставочным машинам нередко приходится проезжать несколько миль для того, чтобы привезти всего один груз, — рассказывает Марк Уоллес (Mark Wallace), старший вице-президент UPS по глобальному инжинирингу и устойчивому развитию. — Представьте доставочный маршрут треугольной формы, в котором пункты доставки находятся за несколько миль друг от друга. Отправка дрона с доставочной машины даже для одного груза может снизить затраты на использование автомобиля. Это большой шаг в повышении эффективности нашей сети. Кроме того, данный способ доставки грузов уменьшает количество вредных выбросов».
Сокращение всего одной мили на курьера в день в течение года может принести UPS экономию в размере до 50 миллионов долларов. Каждый день на маршрут выходят 102 000 курьеров на доставочных машинах UPS. Сельские маршруты для доставки являются наиболее дорогостоящими из-за больших временных расходов и обслуживания автомобилей. В ходе испытания дрон осуществлял доставку, в то время как курьер продолжал движение по маршруту для другой доставки. Это одна из возможных ролей, которые UPS предусматривает для дронов в будущем.
«Водители являются «лицом» нашей компании, и это останется неизменным, — пояснил Уоллес, — Нас радует перспектива помощи дронов курьерам в различных точках маршрута для экономии их времени. Дроны позволят удовлетворять потребности по обслуживанию клиентов, которые постоянно растут с развитием электронной коммерции».
В ходе проводившихся в понедельник испытаний использовался доставочный дрон системы Workhorse HorseFly™. Это высокоэффективный дрон с восемью винтами. Он полностью интегрирован с модельным рядом электрических и гибридных доставочных машин компании Workhorse. Дрон стыкуется с доставочной машиной на ее крыше. Подвешенная на дроне клетка опускается через люк внутрь автомобиля. Курьер UPS помещает груз в клетку и нажимает кнопку на сенсорном экране, отправляя тем самым дрон по нужному адресу в соответствии с заранее заданным маршрутом. Дрон HorseFly работает на батареях. Он заряжается во время стыковки с автомобилем. Его полетное время составляет 30 минут. Дрон может транспортировать груз весом до 10 фунтов.
Маршрут для данного испытания был заранее задан специалистами компании Workhorse. Однако в будущем маршруты можно будет определять с помощью программного решения компании UPS по прокладке маршрутов On-Road Integrated Optimization and Navigation (ORION).
«Как хорошо, что эта замечательная технология нашла практическое применение, — делится своими впечатлениями Стивен Бернс (Stephen Burns), основатель и исполнительный директор Workhorse. — Дрон работает в полностью автономном режиме. Ему не требуется пилот. Поэтому, пока дрон летает, курьер может выполнять доставку по другим адресам».
Компания UPS уже несколько лет проводит испытания технологий автоматизации и роботизации, в том числе испытания дронов. В сентябре UPS провела имитацию срочной доставки лекарственного средства из г. Беверли (штат Массачусетс) на остров в трех милях от побережья Атлантического океана. Кроме прочего, дроны широко использовались для оказания гуманитарной помощи в партнерстве со сторонними организациями при доставке жизненно необходимой крови и вакцин в труднодоступные районы Руанды. UPS также проводит испытания дронов для пополнения запасов на верхних полках высоких складских стеллажей.
В отличие от предыдущих испытаний, последнее испытание дрона компанией UPS показало возможность использования дронов для несрочных доставок по частным адресам в рамках повседневной работы службы доставки.
В прошлом году Федеральная Авиаинспекция (FAA) утвердила правила использования малоразмерных беспилотных летательных систем в коммерческих целях, что создает широкие возможности для применения таких систем в будущем. Компания UPS вошла в число 35 ключевых организаций, отобранных в качестве членов консультативного комитета FAA. Комитет будет предоставлять FAA рекомендации по ключевым вопросам внедрения БПЛА. Это позволит осуществлять надежную и безопасную эксплуатацию беспилотников в Национальной системе управления воздушным движением.