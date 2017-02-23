Контейнерные перевозки на сети ОАО «РЖД» в январе-феврале выросли почти на четверть

14 марта 2017 г.

В январе-феврале 2017 года перевозки груженых крупнотоннажных контейнеров по сети «Российских железных дорог» увеличились на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 368,4 тыс. ДФЭ (TEU). При этом транзитные перевозки выросли на 76,6% (до 38 тыс. ДФЭ), экспорт – на 21,3% (до 131,9 тыс. ДФЭ), импорт – на 38,6% (до 73,5 тыс. ДФЭ), рост перевозок во внутрироссийском сообщении составил 11,6% (до 124,9 тыс. ДФЭ).

Наибольшую положительную динамику во всех видах сообщений продемонстрировали перевозки следующих номенклатур:

химические и минеральные удобрения – 10,4 тыс. ДФЭ (рост более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

лом черных металлов – 2,7 тыс. ДФЭ (рост почти в 2,2 раза);

автомобили – 24,5 тыс. ДФЭ (+56,9%);

метизы – 29,3 тыс. ДФЭ (+42,5%);

промтоваров – 34,6 тыс. ДФЭ (+42,4%);

лесных грузов – 38,5 тыс. ДФЭ (+36,7%);

машины, станки, двигатели – 21 тыс. ДФЭ (+29,6%);

химикаты и сода – 69,6 тыс. ДФЭ (+20,8%).

В 2016 году по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщений перевезено 2 млн 134,7 тыс. груженых ДФЭ (+11% по сравнению с 2015 годом).