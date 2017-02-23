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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
В январе-феврале 2017 года перевозки груженых крупнотоннажных контейнеров по сети «Российских железных дорог» увеличились на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 368,4 тыс. ДФЭ (TEU). При этом транзитные перевозки выросли на 76,6% (до 38 тыс. ДФЭ), экспорт – на 21,3% (до 131,9 тыс. ДФЭ), импорт – на 38,6% (до 73,5 тыс. ДФЭ), рост перевозок во внутрироссийском сообщении составил 11,6% (до 124,9 тыс. ДФЭ).
Наибольшую положительную динамику во всех видах сообщений продемонстрировали перевозки следующих номенклатур:
В 2016 году по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщений перевезено 2 млн 134,7 тыс. груженых ДФЭ (+11% по сравнению с 2015 годом).