С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Компания «ГПК Украина», «дочка» одного из ведущих европейских портовых и транспортно-логистических холдингов Hamburg Port and Logistic Corporation (HHLA AG, Германия), оперирующая в Одесском порту, в связи в ребрендингом сменит название, сообщает Интерфакс-Украина.
Компания теперь получит название, соответствующее своему расположению - «Контейнерный Терминал Одесса».
В компании отметили, что, согласно оперативным данным, по итогам 2016, объем перевалки контейнеров на причалах «ГПК Украина» составил 282,594 тыс. TEU, что на 10,6% превышает аналогичный показатель 2015 года.
Доля «ГПК Украина» в общем объеме перевалки контейнеров портами Украины составляет около 50% (по данным АМПУ, суммарный объем перевалки контейнеров портами Украины в 2016 году составил 579,472 тыс. TEU).
Холдинг HHLA AG имеет опыт работы в Одесском порту начиная с 1992 года, а в 2001 году была создана компания «ГПК Украина». С 2010 года осуществляется строительство нового контейнерного терминала совместно с АМПУ - «Карантинный мол», предусматривающий расширение пропускной способности на 600 тыс. TEU годовой перевалки. Общий объем инвестиций проекта превышает 5 млрд гривен. Строительство начато в апреле 2010 года. В сентябре 2014 года на причалах нового терминала в тестовом режиме были обработаны первые два судна-контейнеровоза.