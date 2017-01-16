Контейнерный оператор «ГПК-Украина» сменит название на «Контейнерный Терминал Одесса»

9 февраля 2017 г.

Компания «ГПК Украина», «дочка» одного из ведущих европейских портовых и транспортно-логистических холдингов Hamburg Port and Logistic Corporation (HHLA AG, Германия), оперирующая в Одесском порту, в связи в ребрендингом сменит название, сообщает Интерфакс-Украина.

Компания теперь получит название, соответствующее своему расположению - «Контейнерный Терминал Одесса».

В компании отметили, что, согласно оперативным данным, по итогам 2016, объем перевалки контейнеров на причалах «ГПК Украина» составил 282,594 тыс. TEU, что на 10,6% превышает аналогичный показатель 2015 года.

Доля «ГПК Украина» в общем объеме перевалки контейнеров портами Украины составляет около 50% (по данным АМПУ, суммарный объем перевалки контейнеров портами Украины в 2016 году составил 579,472 тыс. TEU).

Холдинг HHLA AG имеет опыт работы в Одесском порту начиная с 1992 года, а в 2001 году была создана компания «ГПК Украина». С 2010 года осуществляется строительство нового контейнерного терминала совместно с АМПУ - «Карантинный мол», предусматривающий расширение пропускной способности на 600 тыс. TEU годовой перевалки. Общий объем инвестиций проекта превышает 5 млрд гривен. Строительство начато в апреле 2010 года. В сентябре 2014 года на причалах нового терминала в тестовом режиме были обработаны первые два судна-контейнеровоза.