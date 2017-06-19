Контрейлерные перевозки Москва-Калининград

обсудят на Балтийском транспортном форуме Несмотря на многолетнее обсуждение, контрейлерные перевозки в России не получили должного развития. Пока известны лишь единичные случаи таких перевозок. Тем временем страны Евросоюза широко используют контрейлерное сообщение для создания оптимальных условий доставки грузов автотранспортом и для защиты окружающей среды. На IX Балтийском транспортном форуме эксперты вновь вернутся к обсуждению этой темы. В преддверие предстоящей дискуссии Оргкомитет Форума расспросил одного из спикеров IX Балтийского транспортного форума по этой проблематике: «Я собираюсь говорить о том, что мы будем делать

или к моменту Форума уже сделаем по поводу контрейлеров, -

раскрывает суть вопроса Сергей Заворотынский,

генеральный директор компании «Карго Сервис». - Без сомнения, транспортники нашего региона должны уже понимать, что появляется новая опция. В последние годы было изготовлено всего две модели вагонов для контрейлерных перевозок, которые прошли сертификацию и могут эксплуатироваться на колее 1520. Одна модель платформ разработана для Федеральной грузовой компании (ФГК), и еще одна модель для несопровождаемых перевозок – по заказу Группы компаний «Дело», нашего второго акционера. У РЖД в лице ФГК есть свой план по поводу развития этих перевозок, у нас – свой, но мы все равно будем интегрироваться с РЖД. У нас есть готовая платформа, которую мы собираемся использовать для организации экспериментальной перевозки между Москвой и Калининградом. Хотим понять, насколько этот рынок востребован, не ошибаемся ли мы с точки зрения экономики. И если работа пойдет, наш акционер готов инвестировать средства в производство таких вагонов». В первый день Балтийского транспортного форума этот и многие другие вопросы будут активно обсуждаться в ходе дискуссий. Во второй день Форума состоится профессиональная экскурсия на терминал Балтийской стивидорной компании. Участники Форума: Министерство развития инфраструктуры Калининградской области, Евразийская экономическая комиссия, Калининградская железная дорога, Центр фирменного транспортного обслуживания РЖД, Росморпорт, холдинг DSV, Корпорация развития Калининградской области, Морстройтехнология, Балткран, Тольяттиазот, АванТрейл, Линии МАНН, Объединённая транспортная компания, Объединение «Транком», Океанский Контейнерный Сервис Калининград, Уральское Конструкторское Бюро Вагоностроения, Экстэс-Транспорт, Belintertrans Baltic, Евросиб-Логистика, Газпромбанк Лизинг, Сбербанк России и другие. Балтийский транспортный форум будет проходить 7 – 8 сентября 2017 года в Калининграде, в деловом центре «Рыбная биржа». NB! Сегодня, 31 июля 2017 года, заканчивается период льготной регистрации на Форум. У вас осталась последняя возможность зарегистрироваться по льготной стоимости. Зарегистрироваться на Балтийский транспортный форум можно в разделе«Регистрация» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам: в Москве +7 (495) 646-01-51 ,

в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48 .

До встречи на Балтийском транспортном форуме!