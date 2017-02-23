Корпоративные практики FKKGroup: высвобождение средств и снижение кредитной нагрузки, благодаря новым эффективным маршрутам.

16 марта 2017 г.

Затраты на перевозку того или иного товара почти на треть, а в некоторых случаях и наполовину, зависят от выбора маршрута движения. Сократить расходы, вовремя доставить груз, а, соответственно, получить своевременную прибыль от реализации этого груза, можно только при тщательном изучении всех условий и выборе оптимальной схемы движения, особенно если ваш клиент – крупный ритейлер одежды, и важными для него условиями являются срочность доставки груза, сезонность и объемы.

Итак, FKKGroup необходимо было доставить партию одежды из Шанхая в Москву. Ранее клиент возил свои грузы через порт Санкт-Петербурга. Но учитывая сезонность, клиент потребовал от логистического провайдера сокращение транзитного времени, доставки в срок, безопасности и сохранности груза, оптимизации части таможенного оформления, консолидации груза.

Логистический провайдер FKKGroup предложил уже отлаженную схему перевозки через порты Дальнего востока: из Шанхая морем в порт Находка, далее по железной дороге в Москву.

Это направление было для клиента абсолютно новым, а потому и рискованным. С одной стороны, привлекали сроки доставки груза по морю и стоимость фрахта, с другой стороны - вывезти груз из Санкт-Петербурга в Москву автомобильным транспортом гораздо быстрее и дешевле, чем везти его с Дальнего Востока по железной дороге.

Также у клиента вызвало опасение и сотрудничество с дальневосточной таможней. Находкинская таможня полностью работает в электронной системе, поэтому, если есть предписание на досмотр, путем переговоров его отменить нельзя. Формирование контейнерных поездов в Находке происходит по накоплению груза, т.е. если нет груза, то выпущенный таможней контейнер будет ждать ближайшей отправки. В то же время, проходные цены таможни Находки выигрышно отличаются от других таможенных постов России, несмотря на общую ценовую базу.

В итоге, возможность сократить суммарное транзитное время доставки груза более, чем в 2 раза, c 47 до 22 суток, оптимизация таможенного оформления до 30%, фиксированный тариф, ежедневный контроль и информирование стали неоспоримым аргументом в пользу нового маршрута и совершенно нового опыта.

Результат сотрудничества удовлетворил обе стороны. Клиент добился целевых показателей. FKKGroup увеличила объемы по данному направлению и собственную контейнерную базу.

«В случаях, когда мы говорим о сетях, мы говорим об оборотах. Сокращение транзитного времени на 25 дней позволяет нашему клиенту, соответственно, сократить и запас товарооборота на 53,2% (25 дней), и, в сочетании с оптимизацией бюджета на логистику, ведет к неминуемому повышению рентабельности продаж. В целом, оптимизация логистики может стать скрытым резервом и успешным путем к высвобождению средств для реинвестирования или снижения кредитной нагрузки на компанию» – резюмирует Генеральный директор группы компаний FKKGroup Владислав Фадеев.