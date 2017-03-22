«Краснокамский РМЗ» начал производство подъемных столов под маркой STL

10 апреля 2017 г.

«Краснокамский ремонтно-механический завод» расширил линейку складского и логистического оборудования. Завод разработал и начал производство подъемных столов под маркой STL.

Подъемные столы используются на производственных участках или на складах для выравнивания грузов до уровня оборудования или транспортных средств. Сфера применения гидравлических столов достаточно широка. На складах и в логистических центрах ими часто заменяют грузовые лифты. На заводах гидравлические столы встраивают в производственную линию и используются как рабочее место в сборочных линиях.

Также оборудование применяется при погрузочно-разгрузочных работах, штабелировании различных материалов на складах, подъема крупногабаритных или особо тяжелых грузов до уровня, диктуемого технологией производства.

«КРМЗ» разработал широкий модельный ряд, что делает продукцию завода интересной как для небольших складов, так и для крупных логистических центров.

«Краснокамский РМЗ» более 10 лет выпускает складское оборудование STL: уравнительные платформы, герметизаторы проема (докшелтеры), перегрузочные тамбуры и др. «Краснокамским РМЗ» - единственный производитель электрогидравлических уравнительных платформ на Урале, продукция завода поставляется по всей России.

Дмитрий Теплов, директор «Краснокамского РМЗ»:

- В России активно идет модернизация складского оборудования, открываются современные логистические центры. Поэтому растет спрос на такое оборудование, и мы стараемся своевременно реагировать на запросы рынка. «КРМЗ» стремится к тому, чтобы оборудовать для клиентов «склад под ключ». Поэтому мы последовательно расширяем линейку продукции.