Крошка-трактор, или мина под рынком ОСАГО

1 августа 2017 г.

Многие из вас видели эти милые создания, придуманные в помощь людям, но чаще вы не обращаете на них внимания, считая привычным элементом пейзажа. Бывает, они вызывают у вас легкое раздражение, когда, пронзая яркими всполохами и пронзительным писком ночь, в составе механизированных колонн помогают благоустраивать улицы столицы.

Для жителей других городов эти желто-черные создания, что так быстро и кротко копают ямы или делают другие полезные дела, тоже не в новинку. Судя по статистике ОСАГО, чаще всего именно они под руководством своих водителей встречают другие автомобили и остаются крайними. Хотя нет! Крайними остаются страховщики ОСАГО, так как убыточность, например, по тракторам JCB на текущий момент «всего лишь» превысила 347%. И это при том, что, согласно закону об ОСАГО, чтобы деятельность страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77%.

Иными словами, получив за каждый застрахованный трактор целых 1,8 тыс. руб. премии, «АльфаСтрахование» заплатила за каждый убыток в среднем по 85,9 тыс. руб.

Согласно статистике ГИБДД, на дорогах страны за период с января по декабрь 2016 г. из-за нарушений ПДД произошло 150,9 тыс. аварий. Из них 11,1 тыс. ДТП совершены водителями грузовиков, 864 – тракторов и других самоходных механизмов. Произошло также 5,3 тыс. ДТП по вине транспорта, осуществляющего автобусные перевозки, 402 - троллейбусов, 149 - трамваев.

Опыт страховщиков ОСАГО и, в частности, «АльфаСтрахование» показывает, что количество ДТП, совершенное с участием такси, не сравнится с числом аварий с участием тракторов. Только за 2016 г. компания урегулировала более 400 убытков в ОСАГО, где виновниками стали лица, управлявшие тракторами марки JCB.

«Налицо живой пример несоответствия тарифов в ситуации с убыточностью ОСАГО, - говорит Денис Макаров, руководитель управления методологии обязательных видов «АльфаСтрахование». - Таксисты обходятся страховой компании дешевле, чем тракторы, которые еще больше, чем в целом городской пассажирский транспорт оцениваются по одним из самых низких тарифов. В итоге это приводит к зашкаливающей убыточности по отдельным категориям транспорта, маркам моделей, и, в перспективе, к уходу компаний из бизнеса».