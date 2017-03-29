Крупнейшее китайское госпредприятие интересуется концессией в порту Черноморск

14 апреля 2017 г.

Делегация китайской компании Sinohydro corporation посетила ГП «МТП Черноморск» с целью изучения возможных вариантов сотрудничества. На переговорах между региональным руководителем Sinohydro в Европе и на Кавказе и директором морского торгового порта Черноморск речь шла об аренде, концессии или совместной деятельности. Иностранных представителей заинтересовала именно концессия.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ГП МТПЧ.

Потенциальные инвесторы отметили, что интересуются сотрудничеством именно с госпредприятием поскольку Sinohydro corporation LTD является также государственной компанией, а именно самым крупным ГП в Китае, и по закону обязана иметь дело только с госучреждениями.

"Украина в транспортном вопросе еще не имела прецедентов, чтобы какой-то объект был сдан в концессию. Это эксперимент. Закон "О концессии" есть, но еще нигде его не применяли. Поэтому в министерстве сказали, мы предлагаем пилотный проект – концессия пятого терминала, хотя концессия может быть на любом участке. Юридически очень много проектов сотрудничества. Когда к нам приходит инвестор и говорит, я хочу построить элеватор, он имеет всегда отношение с нами, как предприятием, которое выделяет ему землю под строительство элеватора и с филиалом АМПУ, который к моменту запуска этого элеватора должен подготовить причал", - объяснил ситуацию китайской делегации директор ГП МТПЧ Сергей Крыжановский.

Он также отметил, что сейчас у порта есть три основных проекта, которые являются для него приоритетными, так как меморандумы о сотрудничестве уже подписаны. Однако в порту остается еще около 60% свободных площадок, на которые могут заходить новые инвесторы.

Отметим, что среди проектов в транспортной сфере, в частности в портах, к которым причастна корпорация Sinohydro – строительство в порту Хамбантота на Шри-Ланке (объем инвестиций 361 млн долл. США), Нуадибу в Мавритании (800-метровая бетонная эстакада и причал), дноуглубительные работы в порту Карачи в Пакистане и т.д.