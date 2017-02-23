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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий, состоится 18-20 апреля в Москве, в павильоне №1 МВЦ «Крокус Экспо».
В выставке примут участие более 300 российских и иностранных компаний, среди которых:
ATC Air Service, Delko, Fesco, Keystone Logistic, Overseas Freight Agency, Pilot, Rhenus Intermodal Systems, TOYO TRANS, Wimex group, «ГлобалТранс», «Грузовой терминал Пулково», «Деловые линии», «Евросиб», «Елтранс+», «Мечел-Транс», «Модуль», «НВ-Транс», «НОВОТРАНС», «ОТЛК», «Первая Грузовая Компания», «Первая Тяжеловесная Компания», «Русские Транспортные Линии», «Сахалинское Морское Пароходство» (SASCO), «Солво», «Тетра Транс», «ТрансКонтейнер» и многие другие компании.
Участники представят:
Приглашаем посетить выставку TransRussia/TransLogistica 2017 18-20 апреля в МВЦ «Крокус Экспо». Для получения бесплатного электронного билета, укажите при регистрации на www.transrussia.ru промо-код: tr17iIIPS