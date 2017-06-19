Крупные казахстанские производители начали проводить закупки на новой электронной торговой площадке ЕТС-Тендер

1 августа 2017 г.

27 июля 2017 года в Казахстане официально стартовала новая торговая площадка «ЕТС-Тендер» – совместный проект казахстанской Группы ЕТС и лидера корпоративных электронных закупок России - B2B-Center.

В первые дни работы на электронной торговой площадке «ЕТС-Тендер» были объявлены торговые процедуры от производителя напитков АО «Galanz Bottlers», производителя электрооборудования ТОО «ЕЛКОС (ELCOS)», птицефабрики АО «Алатау Кус» (производство мяса, колбас и яиц) и ТОО "Dolce", производящего медицинские материалы.

В ближайшие дни ожидается объявление закупок от зарегистрированных участников системы: производителя напитков ТОО "Lemonadoff Food", ТОО «Страховая компания Сентрас Иншуранс» и других крупных казахстанских закупщиков. На данный момент в системе зарегистрировано более 300 поставщиков и заказчиков из четырех стран: Казахстана, России, Беларуси и Украины.

Председатель Правления Товарной биржи ЕТС Курмет Оразаев сказал: «Мы видим свою миссию в том, чтобы предоставлять участникам товарного рынка Казахстана полный набор конкурентоспособных торговых и клиринговых сервисов, которые соответствуют международным стандартам и помогают формировать справедливые цены. Использование нашей системы ЕТС-Тендер дает возможность сделать всего несколько простых, практичных и выгодных действий для того, чтобы продать или купить любые не биржевые товары, работы или услуги по актуальной рыночной цене. Мы рассчитываем, что ЕТС-Тендер быстро станет повседневным инструментом совершения сделок купли-продажи казахстанских компаний. Первые результаты обнадеживают, и мы видим, как с каждым днем растет количество участников, зарегистрированных в системе».

Генеральный директор B2B-Center Алексей Дегтярев отметил: «Перевод закупок в электронную форму станет новым стимулом для развития отдельных компаний и бизнеса Казахстана в целом. По нашему опыту, на электронной площадке заказчикам удается экономить до 20% от закупочных бюджетов. Это происходит благодаря открытой и честной конкуренции потенциальных поставщиков в онлайн-торгах. В свою очередь, участники закупок получают доступ к заказам новых клиентов, о потребностях которых легко узнать на интернет-площадке».

До 1 сентября 2017 года специально для поставщиков действует льготный период, позволяющий участвовать в проведении торгов без взимания платы. ЕТС-Тендер продолжает проведение серии обучающих семинаров и вебинаров для казахстанских поставщиков и заказчиков. В семинарах и вебинарах уже приняли участие представители более 120 компаний с охватом таких городов Казахстана, как: Астана