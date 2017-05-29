Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
По итогам июня волгоградский филиал транспортной компании «Байкал Сервис» взял новую высоту. Первая тонна грузов была доставлена из Волгограда в Крым.
Крымское направление на сегодня — одно из перспективных и быстроразвивающихся. Собственный терминал компании «Байкал Сервис» в Симферополе, открывшийся не так давно, позволяет активно развивать доставку грузов на полуостров по конкурентным тарифам и в короткие сроки. Если в предыдущие месяцы счёт перевезённых посылок шёл на килограммы, то в первый летний месяц было переправлено уже больше тонны. В основном из Волгограда в Крым уезжали текстиль и полиграфическая продукция.
География присутствия транспортной компании «Байкал Сервис» насчитывает более 200 российских городов. Операционная деятельность ведется также в странах ближнего зарубежья: республике Беларусь, Казахстане и Кыргызстане.