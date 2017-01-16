С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
С начала ледовой кампании в Мариупольском морском порту и Азовском море оперативным штабом по вопросам обеспечения безопасного проведения ледовой кампании были сформированы два каравана судов для ледокольной проводки.
Первый караван в составе трех судов на выход из Мариупольского морского порта в Керчь-Еникальский канал был сформирован 7 февраля. Отправившись в рейс рано утром, караван во главе с ледоколом «Капитан Белоусов» достиг точки назначения уже после полудня того же дня.
Второй караван от Керчь-Еникальского канала был сформирован 8 февраля. В составе каравана было два судна, которые направлялись в Бердянский морской порт и 3 судна в Мариуполь. Из-за сильного ветра и сложных ледовых условий на подходном канале к Мариупольскому морскому порту суда благополучно заняли свои места у причалов уже поздно вечером.