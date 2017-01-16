Ледокол «Капитан Белоусов» обеспечивает зимнюю навигацию судов торгового флота Азовским морем

13 февраля 2017 г.

С начала ледовой кампании в Мариупольском морском порту и Азовском море оперативным штабом по вопросам обеспечения безопасного проведения ледовой кампании были сформированы два каравана судов для ледокольной проводки.

Первый караван в составе трех судов на выход из Мариупольского морского порта в Керчь-Еникальский канал был сформирован 7 февраля. Отправившись в рейс рано утром, караван во главе с ледоколом «Капитан Белоусов» достиг точки назначения уже после полудня того же дня.

Второй караван от Керчь-Еникальского канала был сформирован 8 февраля. В составе каравана было два судна, которые направлялись в Бердянский морской порт и 3 судна в Мариуполь. Из-за сильного ветра и сложных ледовых условий на подходном канале к Мариупольскому морскому порту суда благополучно заняли свои места у причалов уже поздно вечером.