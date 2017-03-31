18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
В рамках III международного форума по омниканальной торговле Omniretail Forum генеральный директор СДЭК Леонид Гольдорт расскажет о важнейшем факторе успеха для любого интернет-магазина – доставке товаров. Форум пройдет в Алматы 26 апреля. Организатором форума выступает компания InSales.
В своем выступлении Леонид Гольдорт раскроет итоги работы компании за 1 квартал 2017 года, расскажет о тех услугах, которые предоставляет СДЭК для владельцев интернет-магазинов, и тех ошибках, которых не стоит совершать.
«Рынок e-commerce динамично развивается даже в условиях кризиса. Мы наблюдаем это по собственным показателям. Так, если количество отправлений через СДЭК в 2015 году составило 5, 878 млн. штук, то по итогам 2016 года мы получили цифру почти в 11 млн.штук, то есть прирост составил 87%. Это значит, что интерес к онлайн-покупкам растет, растет количество магазинов, и покупатель ждет не только быструю доставку, но и сервис: примерку, прием наложенного платежа, возможность оплатить покупку картой и т.д. Поэтому сегодня конкурентное преимущество – это не только продукция магазина, его бренд, но и то, как эта продукция поступает к конечному потребителю», - говорит Леонид Гольдорт.