Леонид Гольдорт выступит на Omniretail Forum в Казахстане

20 апреля 2017 г.

В рамках III международного форума по омниканальной торговле Omniretail Forum генеральный директор СДЭК Леонид Гольдорт расскажет о важнейшем факторе успеха для любого интернет-магазина – доставке товаров. Форум пройдет в Алматы 26 апреля. Организатором форума выступает компания InSales.

В своем выступлении Леонид Гольдорт раскроет итоги работы компании за 1 квартал 2017 года, расскажет о тех услугах, которые предоставляет СДЭК для владельцев интернет-магазинов, и тех ошибках, которых не стоит совершать.

«Рынок e-commerce динамично развивается даже в условиях кризиса. Мы наблюдаем это по собственным показателям. Так, если количество отправлений через СДЭК в 2015 году составило 5, 878 млн. штук, то по итогам 2016 года мы получили цифру почти в 11 млн.штук, то есть прирост составил 87%. Это значит, что интерес к онлайн-покупкам растет, растет количество магазинов, и покупатель ждет не только быструю доставку, но и сервис: примерку, прием наложенного платежа, возможность оплатить покупку картой и т.д. Поэтому сегодня конкурентное преимущество – это не только продукция магазина, его бренд, но и то, как эта продукция поступает к конечному потребителю», - говорит Леонид Гольдорт.