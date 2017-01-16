С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Либерти Страхование возобновила с 01.01.2017 ряд облигаторных программ, расширив и улучшив условия договоров и облигаторные емкости. Организация программы перестраховочной защиты позволяет компании гарантировать клиентам профессиональное урегулирование убытков и выплату страхового возмещения в максимально короткие сроки.
На сегодняшний момент в Либерти Страхование действуют комплексные договоры перестрахования по всем основным линиям бизнеса. Так, компания имеет облигаторные программы по имущественному, грузовому и морскому портфелям, ответственности, ипотечному страхованию, автострахованию, страхованию рисков отмены зрелищных и массовых мероприятий, страхованию имущественного портфеля от рисков катастроф. Лидером перестраховочной защиты является Liberty Mutual Insurance Company (рейтинг А от S&P, А от A.M. Best и А2 от Moody’s). Часть рисков, согласно законодательству, размещена в АО «Российская Национальная Перестраховочная Компания».
В этом году Либерти Страхование в два раза увеличила собственное удержание по программам автострахования и страхования рисков отмены зрелищных и массовых мероприятий.
Светлана Бородина, директор департамента имущественного страхования и перестрахования Либерти Страхование, подчеркнула: «В целом перестраховочная защита на 2017 год стала дешевле и эффективнее по сравнению с прошлым годом. Увеличилось собственное удержание по ряду программ, сохранилась возможность расширения действующих лимитов договоров для нескольких рисков в год. Эти меры позволят сократить временные затраты на факультативное размещение отдельных рисков, снизить стоимость перестраховочной защиты в целом, продолжить развитие портфелей и адаптировать процесс перестрахования к требованиям группы Liberty Mutual».
Кроме того, в Либерти Страхование действуют мультивалютные программы перестрахования имущества и морских рисков, которые были возобновлены с 1 июля 2016 года. Емкость перестрахования по имущественному портфелю составляет 1,3 млрд рублей (для валютных полисов до $25 млн). Договор является комплексным и покрывает весь имущественный портфель. Компания имеет договор облигаторного перестрахования грузового, морского и портфеля ответственности, связанной с каско судов, ответственности судовладельца (P&I), каско ж/д транспорта. Емкость договора составляет 600 млн рублей или $12 млн в отношении валютных полисов по любому и каждому убытку и/или серии убытков, возникших вследствие одного страхового события.