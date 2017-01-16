Либерти Страхование улучшила условия перестраховочной защиты на 2017 год

26 января 2017 г.

Либерти Страхование возобновила с 01.01.2017 ряд облигаторных программ, расширив и улучшив условия договоров и облигаторные емкости. Организация программы перестраховочной защиты позволяет компании гарантировать клиентам профессиональное урегулирование убытков и выплату страхового возмещения в максимально короткие сроки.

На сегодняшний момент в Либерти Страхование действуют комплексные договоры перестрахования по всем основным линиям бизнеса. Так, компания имеет облигаторные программы по имущественному, грузовому и морскому портфелям, ответственности, ипотечному страхованию, автострахованию, страхованию рисков отмены зрелищных и массовых мероприятий, страхованию имущественного портфеля от рисков катастроф. Лидером перестраховочной защиты является Liberty Mutual Insurance Company (рейтинг А от S&P, А от A.M. Best и А2 от Moody’s). Часть рисков, согласно законодательству, размещена в АО «Российская Национальная Перестраховочная Компания».

В этом году Либерти Страхование в два раза увеличила собственное удержание по программам автострахования и страхования рисков отмены зрелищных и массовых мероприятий.

Светлана Бородина, директор департамента имущественного страхования и перестрахования Либерти Страхование, подчеркнула: «В целом перестраховочная защита на 2017 год стала дешевле и эффективнее по сравнению с прошлым годом. Увеличилось собственное удержание по ряду программ, сохранилась возможность расширения действующих лимитов договоров для нескольких рисков в год. Эти меры позволят сократить временные затраты на факультативное размещение отдельных рисков, снизить стоимость перестраховочной защиты в целом, продолжить развитие портфелей и адаптировать процесс перестрахования к требованиям группы Liberty Mutual».

Кроме того, в Либерти Страхование действуют мультивалютные программы перестрахования имущества и морских рисков, которые были возобновлены с 1 июля 2016 года. Емкость перестрахования по имущественному портфелю составляет 1,3 млрд рублей (для валютных полисов до $25 млн). Договор является комплексным и покрывает весь имущественный портфель. Компания имеет договор облигаторного перестрахования грузового, морского и портфеля ответственности, связанной с каско судов, ответственности судовладельца (P&I), каско ж/д транспорта. Емкость договора составляет 600 млн рублей или $12 млн в отношении валютных полисов по любому и каждому убытку и/или серии убытков, возникших вследствие одного страхового события.