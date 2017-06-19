Лидеры отрасли транспортной логистики открыты для дискуссий

10 августа 2017 г.

Чуть больше месяца осталось до конференции и выставки «Транспортная логистика. Грузовые автомобильные перевозки», которая пройдет 12–13 сентября в Москве, в отеле «АЗИМУТ Отель Олимпик Москва».

Инициатором этого профессионального мероприятия стал Межотраслевой экспертный совет по развитию автомобильной грузовой и дорожной отрасли, при поддержке Министерства транспорта РФ и ведущих участников грузового автотранспортного рынка.

Собравшись вместе, представители грузоотправителей, экспедиторов, транспортных, страховых и сервисных компаний обсудят принципы повышения прозрачности рынка автотранспортных услуг, создания на нем благоприятных условий для роста эффективности грузоперевозок.

Участники конференции услышат выступления как признанных лидеров отрасли, так и представителей инновационных сервисов, изменяющих ландшафт транспортно-логистического рынка.

Среди спикеров и участников панельных дискуссий — Иван БАТИЩЕВ, заведующий научно-исследовательским отделом НИИАТ; Кирилл БЕРЕЗОВ, генеральный директор «Панди Транс»; Кирилл ВЛАСОВ, генеральный директор «СТС Логистикс»; Светлана ДОМНИНА, председатель гильдии логистических операторов Московской ТПП; Ольга МЕЛЬНИКОВА, вице-президент Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций; Артур МУРАДЯН, исполнительный директор логистической компании Traft; Ирина НОВИКОВА, руководитель департамента наземных перевозок GEFCO Russia; Михаил ПЕТРОВ, директор управления по экспедиторской деятельности ГК «Деловые Линии»; Андрей РОМАНОВ, заместитель директора управления — начальник отдела страхования автоперевозчиков управления страхования транспортных операторов департамента транспортного страхования ПАО «СК «Росгосстрах»; Данил РУДАКОВ, основатель сервиса I Can Deliver.

В ближайшие дни станут известны имена выступающих от Министерства транспорта, АСМАП, ряда страховых и автотранспортных компаний, логистических брокеров.

Основные темы конференции:

Формирование стандартов отрасли и регулирование рынка транспортной логистики

Страхование и безопасность рынка логистических услуг

Технологические инновации на автотранспорте

Современные модели взаимодействия участников транспортно-логистических процессов

Мифы и реалии беспилотного автотранспорта

К участию в конференции приглашаются представители руководства автотранспортных предприятий, логистических операторов, грузоотправителей и грузовладельцев, органов госрегулирования, профильных общественных объединений и ассоциаций, поставщиков автотехники и комплектующих, поставщиков ИТ-решений, научных институтов, эксперты отрасли.

Работу конференции будет сопровождать развернутая в фойе конференц-зала выставка, экспоненты которой представят свою продукцию и услуги по темам: «Технологические инновации в автотранспорте» и «Эксплуатация, техобслуживание и ремонт автомобильной техники».

Организаторы мероприятия — компания ATO Events (www.ato.events) и интернет-портал «Грузовики и дороги» (www.truckandroad.ru).

Подробности о мероприятии, условиях участия и месте проведения можно узнать на сайтах организаторов http://www.events.ato.ru/events/12575/detail/ или позвонив по телефону: +7 (495) 651-94-35

ВНИМАНИЕ: ЛЬГОТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ ДЕЙСТВУЕТ ДО 12 АВГУСТА! Для того чтобы принять участие необходимо заполнить регистрационную форму http://www.events.ato.ru/events/12575/register/

СПЕШИТЕ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ «ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА. ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ»!

https://www.facebook.com/events/1123989281079084/permalink/1155980477879964/

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Организационный комитет:

Щеголева Надежда

Руководитель проекта

n.schegoleva@atoevents.ru

моб.тел. : +7 (903) 263-0221