Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Чуть больше месяца осталось до конференции и выставки «Транспортная логистика. Грузовые автомобильные перевозки», которая пройдет 12–13 сентября в Москве, в отеле «АЗИМУТ Отель Олимпик Москва».
Инициатором этого профессионального мероприятия стал Межотраслевой экспертный совет по развитию автомобильной грузовой и дорожной отрасли, при поддержке Министерства транспорта РФ и ведущих участников грузового автотранспортного рынка.
Собравшись вместе, представители грузоотправителей, экспедиторов, транспортных, страховых и сервисных компаний обсудят принципы повышения прозрачности рынка автотранспортных услуг, создания на нем благоприятных условий для роста эффективности грузоперевозок.
Участники конференции услышат выступления как признанных лидеров отрасли, так и представителей инновационных сервисов, изменяющих ландшафт транспортно-логистического рынка.
Среди спикеров и участников панельных дискуссий — Иван БАТИЩЕВ, заведующий научно-исследовательским отделом НИИАТ; Кирилл БЕРЕЗОВ, генеральный директор «Панди Транс»; Кирилл ВЛАСОВ, генеральный директор «СТС Логистикс»; Светлана ДОМНИНА, председатель гильдии логистических операторов Московской ТПП; Ольга МЕЛЬНИКОВА, вице-президент Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций; Артур МУРАДЯН, исполнительный директор логистической компании Traft; Ирина НОВИКОВА, руководитель департамента наземных перевозок GEFCO Russia; Михаил ПЕТРОВ, директор управления по экспедиторской деятельности ГК «Деловые Линии»; Андрей РОМАНОВ, заместитель директора управления — начальник отдела страхования автоперевозчиков управления страхования транспортных операторов департамента транспортного страхования ПАО «СК «Росгосстрах»; Данил РУДАКОВ, основатель сервиса I Can Deliver.
В ближайшие дни станут известны имена выступающих от Министерства транспорта, АСМАП, ряда страховых и автотранспортных компаний, логистических брокеров.
Основные темы конференции:
К участию в конференции приглашаются представители руководства автотранспортных предприятий, логистических операторов, грузоотправителей и грузовладельцев, органов госрегулирования, профильных общественных объединений и ассоциаций, поставщиков автотехники и комплектующих, поставщиков ИТ-решений, научных институтов, эксперты отрасли.
Работу конференции будет сопровождать развернутая в фойе конференц-зала выставка, экспоненты которой представят свою продукцию и услуги по темам: «Технологические инновации в автотранспорте» и «Эксплуатация, техобслуживание и ремонт автомобильной техники».
Организаторы мероприятия — компания ATO Events (www.ato.events) и интернет-портал «Грузовики и дороги» (www.truckandroad.ru).
Подробности о мероприятии, условиях участия и месте проведения можно узнать на сайтах организаторов http://www.events.ato.ru/events/12575/detail/ или позвонив по телефону: +7 (495) 651-94-35
ВНИМАНИЕ: ЛЬГОТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ ДЕЙСТВУЕТ ДО 12 АВГУСТА! Для того чтобы принять участие необходимо заполнить регистрационную форму http://www.events.ato.ru/events/12575/register/
СПЕШИТЕ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ «ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА. ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ»!
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Щеголева Надежда
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