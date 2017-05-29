Лидеры рынка автоматизации управления складской логистикой: итоги 2016 года

29 июня 2017 г.

Журнал «Складской комплекс» опубликовал итоги независимого исследования рынка WMS России в 2016 году. Согласно исследованию, компания AXELOT уже седьмой год подряд стала лидером по количеству реализованных проектов.

Как отмечают эксперты «Складского комплекса», система «1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом», разработчиком которой является компания AXELOT, входит в число лидирующих WMS-систем российского рынка. При этом наблюдается опережающий рынок рост продаж решения: если в 2013-2015 годах доля компании составляла 23%, то в 2016 она достигла 28%.

*Цифры из исследования, проведенного журналом «Складской комплекс»

Общие итоги 2016 года на рынке WMS

«Складской комплекс» утверждает: рынок WMS в России 2016 году упал еще на 9%, падение наблюдается уже третий год подряд. Правда, эта цифра в два раза меньше прошлогодней, но о стабилизации рынка говорить пока не приходится.

Однако, в 2016 году есть и положительные тенденции. Клиенты стали вновь инвестировать в автоматизацию складской логистики. «Размораживаются» старые проекты и стартуют много новых. Отчасти это вызвано процессами импортозамещения на рынке ПО. Доля российских решений в 2016 году составила 76%.

Общие прогнозы на 2017 год не дают однозначной картины. Многое будет зависеть состояния экономики страны, а также от стратегии самих компаний рынка WMS. Повышение цен на продукты и услуги в текущей ситуации не приведет к желаемым результатам, поэтому компаниям придется искать способы, как сделать свои предложения выгодными.

Компания AXELOT, например, активно развивает новую сервисную модель продаж систем WMS и TMS — SaaS (Software as a Service). По этой схеме компания предоставляет клиенту оборудование и программное обеспечение, специалисты компании осуществляют полную подготовку и запуск системы в эксплуатацию и оказывают полный комплекс услуг по сопровождению системы. Таким образом клиенту не приходится сразу инвестировать большие средства в подобного рода проект. На текущий момент у AXELOT уже есть ряд проектов, стартовавших по новой схеме.

Генеральный директор AXELOT Алексей Тимашов:

- В конце 2016 года мы отмечали, что несмотря на общее падение рынка WMS, доля нашей компании в этом сегменте рынка понемногу растет. Но это были внутренние цифры компании и приблизительные расчеты. Приятно, что итоги независимого масштабного исследования подтвердили наши ожидания. Планируем и дальше делать все от нас зависящее, чтобы удовлетворять запросы наших клиентов и разрабатывать новые решения под их задачи.