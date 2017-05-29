Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Журнал «Складской комплекс» опубликовал итоги независимого исследования рынка WMS России в 2016 году. Согласно исследованию, компания AXELOT уже седьмой год подряд стала лидером по количеству реализованных проектов.
Как отмечают эксперты «Складского комплекса», система «1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом», разработчиком которой является компания AXELOT, входит в число лидирующих WMS-систем российского рынка. При этом наблюдается опережающий рынок рост продаж решения: если в 2013-2015 годах доля компании составляла 23%, то в 2016 она достигла 28%.
*Цифры из исследования, проведенного журналом «Складской комплекс»
Общие итоги 2016 года на рынке WMS
«Складской комплекс» утверждает: рынок WMS в России 2016 году упал еще на 9%, падение наблюдается уже третий год подряд. Правда, эта цифра в два раза меньше прошлогодней, но о стабилизации рынка говорить пока не приходится.
Однако, в 2016 году есть и положительные тенденции. Клиенты стали вновь инвестировать в автоматизацию складской логистики. «Размораживаются» старые проекты и стартуют много новых. Отчасти это вызвано процессами импортозамещения на рынке ПО. Доля российских решений в 2016 году составила 76%.
Общие прогнозы на 2017 год не дают однозначной картины. Многое будет зависеть состояния экономики страны, а также от стратегии самих компаний рынка WMS. Повышение цен на продукты и услуги в текущей ситуации не приведет к желаемым результатам, поэтому компаниям придется искать способы, как сделать свои предложения выгодными.
Компания AXELOT, например, активно развивает новую сервисную модель продаж систем WMS и TMS — SaaS (Software as a Service). По этой схеме компания предоставляет клиенту оборудование и программное обеспечение, специалисты компании осуществляют полную подготовку и запуск системы в эксплуатацию и оказывают полный комплекс услуг по сопровождению системы. Таким образом клиенту не приходится сразу инвестировать большие средства в подобного рода проект. На текущий момент у AXELOT уже есть ряд проектов, стартовавших по новой схеме.
Генеральный директор AXELOT Алексей Тимашов:
- В конце 2016 года мы отмечали, что несмотря на общее падение рынка WMS, доля нашей компании в этом сегменте рынка понемногу растет. Но это были внутренние цифры компании и приблизительные расчеты. Приятно, что итоги независимого масштабного исследования подтвердили наши ожидания. Планируем и дальше делать все от нас зависящее, чтобы удовлетворять запросы наших клиентов и разрабатывать новые решения под их задачи.