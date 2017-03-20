Логистическая компания «Деловые линии» приобрела 400 автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон» семейства NEXT

29 марта 2017 г.

Нижний Новгород

«Группа ГАЗ», входящая в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», поставила ГК «Деловые линии» 400 автомобилей «ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT». Всего за последние два года «Деловые линии», один из ведущих в стране транспортно-логистических операторов, приобрели у «Группы ГАЗ» 750 автомобилей различных модификаций.

Транспортно-логистическая компания «Деловые линии» закупила у «Группы ГАЗ» 400 новых автомобилей поколения NEXT. Поставка включает 350 легких коммерческих автомобилей «ГАЗель NEXT» и 50 среднетоннажных грузовиков «ГАЗон NEXT». Для перевозки различных типов грузов «Группа ГАЗ» изготовила автомобили с разными типами кузовов: изотермические и цельнометаллические фургоны, а также «европлатформы».

Все машины оснащены системами GPS-трекинга, которые позволяют вести спутниковый контроль за маршрутом движения автомобилей. Грузовики «ГАЗон NEXT» также оснащены тахографами для контроля режима работы и отдыха водителей. Автомобили предназначены для оказания услуг автодоставки по территории России и для организации перевозок по индивидуальным заказам.

Дмитрий Куликов, директор департамента автодоставки компании «Деловые линии»:

– В течение двух лет компания приобрела у «Группы ГАЗ» более 750 автомобилей разной грузоподъемности и с различными типами кузова. Уровень автомобилей марки ГАЗ не уступает зарубежным аналогам, а стоимость владения значительно ниже. Кроме того, у нас не возникает проблем с обслуживанием техники благодаря развитой дилерской сети на всей территории России.

Олег Марков, директор по реализации и маркетингу дивизиона «Легкие коммерческие и легковые автомобили» «Группы ГАЗ»:

– «Деловые линии» – одна из ведущих компаний в сфере транспортно-логистических услуг, и для нее особенно важна эффективная и бесперебойная работа техники во время доставки грузов по всей территории России. Выбор таким крупным перевозчиком машин марки ГАЗ подтверждает не только высокую функциональность и надежность автомобилей поколения NEXT, но и эффективную работы фирменной сети сервисного обслуживания.