Логистический провайдер FKKGroup и мировой агрохолдинг BUNGE: вторая пятилетка сотрудничества продолжается

27 марта 2017 г.

Сотрудничество FKKGroup с агрохолдингом BUNGE началось в 2012-м, с разработки нового для BUNGE маршрута и доставки оливкового масла в российский Воронеж полногружеными автомобилями.

Причиной нового сотрудничества послужило недовольство агрохолдинга предыдущими экспедиторами, чьи условия по перевозке оказались не гибкими, а цена за услугу перестала соответствовать качеству. В результате мониторинга рынка, была выбрана компания FKKGroup как наиболее подходящий по критериям отбора агрохолдинга кандидат на перевозку.

«Весомым аргументом в пользу дальнейшего сотрудничества с FKKGroup послужила разработанная схема автоперевозок, при которой были учтены возможности завода-производителя и особенности продукции BUNGE. комментирует генеральный директор FKKGroup Владислав Фадеев.

- Для эффективной реализации логистической схемы, дополнительно был подобран склад в Польше, полностью соответствующий условиям хранения и предоставляющий возможность бесплатного хранения груза на срок до 7 дней».

Решение FKKGroup позволило быстро доставлять грузы для поставок в сеть и под нужды производства.

Решение FKKGroup позволило также агрохолдингу сократить риски на этапе таможенного оформления, благодаря полному и качественному документарному сопровождению, в том числе, контролю правильного оформления документации поставщиками.

Подход FKKGroup к решению задач Клиента оптимизировал сроки грузоперевозки, в среднем, на 10 дней и свел к минимуму возможные задержки при прохождении таможни.

В организации перевозок для BUNGE в приоритете и вопросы безопасности доставки груза. Были определены индивидуальные стандарты, в соответствии с которыми и сейчас производится погрузка продукции на заводе в ЕС, перегрузка в Варшаве, и разгрузка на заводе BUNGE в России.

На складе в Варшаве вся продукция проходит проверку на соответствие сроков годности, оценивается состояние упаковки и паллет. При обнаружении каких-либо повреждений или несоответствий, производится переупаковка и перепаллечивание.

«Каждая ошибка может стоить не только разовых штрафов. Просчет может отразиться на репутации как логистического провайдера, так и грузовладельца.

FKKGroup всегда выполняет взятые на себя обязательства и вместе с BUNGE успешно оправдывает доверие клиентов агрохолдинга» - поясняет Владислав Фадеев.

На сегодняшний день в портфеле сотрудничества FKKGroup и BUNGE проекты по нескольким международным направлениям, включая импорт и экспорт. Только за первые два месяца 2017-о года перевезены, в общей сложности, 340 тонн масла и 280 тонн оливок.

Также, с начала 2017 года, FKKGroup и BUNGE реализуют 3 совместных проекта по поставке масла из России в Польшу, Бельгию и страны Балтики. Кроме того, обсуждаются условия транспортировки пальмового концентрата автоцистернами и овощных консервов.

«Курс на активное и плодотворное сотрудничество, взятый компаниями в самом начале, полностью себя оправдывает. Настолько, что руководящий состав агрохолдинга рекомендует FKKGroup своим партнерам и клиентам. Результатом лояльности BUNGE стали два новых крупных клиента – один представитель ритейла, а второй – из агропромышленной отрасли» - резюмирует Владислав Фадеев.