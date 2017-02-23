Логистический провайдер FKKGroup успешно прошел аудиторскую проверку Tetra Pak SE, крупнейшего в мире производителя упаковочного материала

11 марта 2017 г.

Как группа компаний FKKGroup соблюдает трудовое законодательство, условия работы и охраны труда сотрудников компании, а также разрабатывает и внедряет мероприятия по охране труда и бизнес процессам, решил проверить головной офис Tetra Pak SE – мировой лидер в области решений для переработки и упаковки пищевых продуктов.

Вот уже много лет Tetra Pak доверяет перевозку своей продукции FKKGroup как на российском рынке грузоперевозок, так и на международном.

«По итогам 2016 года группа компаний FKKGroup вошла в топ-10 поставщиков услуг Tetra Pak по региону Европа и Центральная Азия, – комментирует Генеральный директор группы компаний FKKGroup Владислав Фадеев. – В России еще никто из логистических компаний не добивался таких результатов. Дело в том, что многие логистические провайдеры не смогли выполнить условия тендеров Tetra Pak: проработать весь 2016 год по заявленным в тендере ставкам. Объемы перевозок перешли к FKKGroup. Это было сложно и ответственно, но все обязательства FKKGroup перед клиентом были выполнены.»

Выход в топ-10 поставщиков услуг Tetra Pak и стал основанием для аудиторской проверки. FKKGroup и раньше предоставляла необходимые сведения Клиенту, но в режиме онлайн. В этот раз проверка была очной.

Проверку проводила независимая аудиторская компания. Логистическому провайдеру было предложено выбрать ее на свое усмотрение из четырех предложенных вариантов. Выбор пал на SGS - мирового лидера в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации (российский филиал «СЖС Восток Лимитед», который действует на территории России с 1981 года). Два дня аудиторы работали в офисе FKKGroup: проверяли документацию и выборочно беседовали с сотрудниками компании, делали выезд на автомобильную базу компании.

Деятельность FKKGroup оценивалась по четырем позициям – соблюдение трудовых стандартов, охрана здоровья и безопасность, окружающая среда, этикет деловых отношений и внутренних рабочих процедур.

В ходе проверки выявился ряд незначительных недочетов, которые были задокументированы аудиторами, и, в оговоренные с ними сроки, устранены FKKGroup.

Вместе с тем, аудиторы отметили, что группа компаний FKKGroup создала комфортные условия для эффективной трудовой деятельности, особенно высоко оценив развлекательный центр, расположенный непосредственно в офисе компании, где в обеденное и свободное от работы время сотрудники могут поиграть в настольный теннис, аэрохоккей, настольный футбол и другие настольные игры, а также медицинские установки для обеззараживания воздуха - офисные аналоги приборов, стоящих в клинических больницах.

В целом, SGS подчеркнуло последовательность кадровой политики компании, нацеленной на долгосрочное сотрудничество с сотрудниками и постоянный профессиональный рост персонала: регулярно проводится повышение квалификации сотрудников, особое внимание уделяется совершенствованию управленческих навыков менеджмента компании и уровня владения иностранными языками сотрудников всех уровней.

Высокий уровень ответственности и оперативности сотрудников в предоставлении информации для проверки, открытость FKKGroup, в совокупности с результатами аудита, стали еще одним подтверждением благонадежности и стабильности компании в долгосрочной перспективе в качестве логистического провайдера.

Денис Мальчиков, директор по логистике Tetra Pak: «FKKGroup покорили нас своим стремлением быть клиентоориентированными, предоставлять качественные услуги и выполнять нестандартные, может быть, вещи, которые не под силу их конкурентам. Любой запрос с нашей стороны никогда не остается без внимания, будь то сложная или срочная перевозка – всегда есть отзыв, всегда есть решение. У нас были случаи, когда некоторые наши партнеры, к сожалению, не могли выполнить свои контрактные обязательства. Но FKKGroup берет именно тем, что всегда готова помочь в любой ситуации и всегда приходит на помощь».