Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
14 апреля 2017 г. состоялся 5-й Международный студенческий турнир по логистике на английском языке «Logistics Open Tournament».
Мероприятие проводилось на территории МИИТ, чья команда побеждала в 2016 и 2015 гг. На этот раз соревновались команды пяти вузов: МГУПС (МИИТ), РЭУ им. Г.В. Плеханова, ГУУ, РАНХиГС и МАДИ. Состязание проходило в два этапа: на первом – «Презентация для заказчика» ‒ команды представляли свое решение бизнес-кейса, на втором – проводили жесткие переговоры в режиме спарринга. Все общение происходило на английском языке. Командам необходимо было продемонстрировать профессиональные знания предмета дискуссии, уверенное владение иностранным языком, умение вести переговоры и недюжинные волевые качества. В итоге решением жюри, куда входил и журнал «Логистика», с минимальным перевесом голосов победа была присуждена команде РАНГХиГС, которой удалось опередить ребят из МИИТа. Третье место заняло РЭУ им. Г.В. Плеханова. Команды МАДИ и ГУУ заняли соответственно четвертое и пятое места.
Данное соревнование, проводимое на общественных началах, достаточно объективно отражает уровень подготовки специалистов в ведущих российских вузах. Подтверждается это и тем, что ВСЕ участники команд были немедленно взяты на учет представителями кадровых служб крупнейших логистических компаний, присутствовавших в зале. Несмотря на то, что в соревнованиях принимали участие студенты 3-х курсов, думаем, что проблем с последующим трудоустройством у них не возникнет. Отметим также блестящую организацию турнира силами студентов и преподавателей МИИТа. Следующий, 6-й, турнир пройдет на территории РАНХиГС в 2018 г. Развернутый материал о прошедшем состязании будет опубликован в одном из ближайших номеров журнала.