«Logistics Open Tournament»: победителями стали лучшие

17 апреля 2017 г.

14 апреля 2017 г. состоялся 5-й Международный студенческий турнир по логистике на английском языке «Logistics Open Tournament».

Мероприятие проводилось на территории МИИТ, чья команда побеждала в 2016 и 2015 гг. На этот раз соревновались команды пяти вузов: МГУПС (МИИТ), РЭУ им. Г.В. Плеханова, ГУУ, РАНХиГС и МАДИ. Состязание проходило в два этапа: на первом – «Презентация для заказчика» ‒ команды представляли свое решение бизнес-кейса, на втором – проводили жесткие переговоры в режиме спарринга. Все общение происходило на английском языке. Командам необходимо было продемонстрировать профессиональные знания предмета дискуссии, уверенное владение иностранным языком, умение вести переговоры и недюжинные волевые качества. В итоге решением жюри, куда входил и журнал «Логистика», с минимальным перевесом голосов победа была присуждена команде РАНГХиГС, которой удалось опередить ребят из МИИТа. Третье место заняло РЭУ им. Г.В. Плеханова. Команды МАДИ и ГУУ заняли соответственно четвертое и пятое места.

Данное соревнование, проводимое на общественных началах, достаточно объективно отражает уровень подготовки специалистов в ведущих российских вузах. Подтверждается это и тем, что ВСЕ участники команд были немедленно взяты на учет представителями кадровых служб крупнейших логистических компаний, присутствовавших в зале. Несмотря на то, что в соревнованиях принимали участие студенты 3-х курсов, думаем, что проблем с последующим трудоустройством у них не возникнет. Отметим также блестящую организацию турнира силами студентов и преподавателей МИИТа. Следующий, 6-й, турнир пройдет на территории РАНХиГС в 2018 г. Развернутый материал о прошедшем состязании будет опубликован в одном из ближайших номеров журнала.