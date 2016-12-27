Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Инновационность и готовность к изменениям станут одними из главных трендов 2017года. С появлением новых видов транспорта (беспилотные автомобили, новые суперэкономичные двигатели), внедрением технологий работы с «большими данными» (big data) для организации логистической инфраструктуры, разработкой более эффективных методов организации складов и снижения издержек на производстве логистика становится одним из приоритетных направлений в стратегии развития компаний. Рынок e-commerce стремительно развивается, а крупные компании активно инвестируют в онлайн-платформы, способные упростить работу с логистическими компаниями на индивидуальных условиях.
На конференции РБК основные игроки рынка ответят на наиболее актуальные вопросы развития информационных технологий в области логистики и грузоперевозок, обсудят вопросы развития логистической инфраструктуры и особенности логистики в e-commerce.
Программа
Сессия 1. Логистика будущего: эффективные решения для бизнеса
Транспортная стратегия 2030 и ее влияние на развитие логистического бизнеса в России
Роль государственно-частного партнерства в развитии транспортной инфраструктуры
Цифровая трансформация в логистике: эффективность применения современных технологий
Особенности проектирования складской и транспортной инфраструктуры: новые возможности модернизации существующих решений
Главные вызовы для цепочек поставок в электронной коммерции: экспертные мнения, российский и международный опыт, результаты
Сессия 2. Логистика в e-commerce: практики применения
Аналитика рынка e-commerce за 2016 год и тренды 2017 года
IT решения в логистике: какие направления наиболее востребованы рынком?
Применение логистических онлайн-платформ как драйвер развития бизнеса
Логистическая инфраструктура российского e-commerce: вызовы и решения
Федеральные и международные логистические решения в ритейле: практические примеры.
Планируются к приглашению:
Александр Тихонов, директор Департамента имущественных отношений и территориального планирования, действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса
Олег Дунаев, председатель комитета по логистике, ТПП РФ
Денис Шульга, директор по логистике торговых сетей «Перекресток» и «Карусель», Х5 Retail Group
Максим Бобков, директор департамента логистики, Евросеть-Ритейл
Владимир Запорожец, директор департамента по логистике и дистрибуции Аэрофлот
Андрей Хаврай, директор по логистике, САН ИнБев
Вячеслав Валентик, генеральный директор, РЖД Логистика
Виктор Сергеев, д.э.н., профессор, Президент Международного центра логистики НИУ ВШЭ
Владимир Рюмин, директор по логистике, гипермаркет «Утконос»
Сергей Батехин, вице-президент, руководитель блока сбыта, коммерции и логистики, «Норильский Никель»
Ольга Ковалева, директор по логистике, «САН ИнБев»
Зоя Ли, директор по логистике OZON
Алексей Скатин, заместитель генерального директора по логистике, ФГУП «Почта России»