Логистика против санкций. Создание нового транслогистического партнёрства.

15 мая 2017 г.

11 мая в рамках ведущей международной логистической выставки Transport Logistic в Мюнхене на организованном альянсом АСЕХ объединённом стенде российских логистических компаний прошел Круглый стол на тему «Международное транслогистическое партнёрство». Мероприятие прошло под эгидой Комитета по международному сотрудничеству Российского союза промышленников и предпринимателей. В круглом столе приняли участие представители международного бизнес сообщества России, Германии и других стран Европы, Америки, Азии и Ближнего Востока.

Альянс ACEX выступил организатором и оператором объединенного стенда российских логистических компаний в рамках реализации плана работы Комитета по международному сотрудничеству РСПП. На объединённом стенде были продемонстрированы наиболее современные технологии в области экспедирования грузов, электронного таможенного декларирования, IT-технологий в логистике, программ юридической и внешнеторговой поддержки грузовладельцев разных стран.

По инициативе Председателя Подкомитета по транспорту и логистике Комитета по международному сотрудничеству РСПП Олега Дунаева и Уве Лойшнера, Вице президента Deutsche Bahn Cargo был подписан Меморандум о создании Трансконтинентального логистического партнерства.

К подписанию меморандума присоединились компании из Швейцарии, Голландии, Италии, России, Германии, Финляндии, Латвии, Украины, Объединенных Арабских Эмиратов.

Олег Дунаев, председатель Подкомитета по транспорту и логистике Комитета по международному сотрудничеству РСПП отметил, что выставочный центр Messe в Мюнхене стал местом запуска важного проекта и новым шагом к восстановлению международной стабильности посредством бизнес кооперации, невзирая ни на какие политические факторы.

Председатель правления международного логистического альянса ACEX Мирослав Золотарев обозначил необходимость открытости международных компаний в торгово-промышленной кооперации для реализации совместных бизнес-проектов.

Уве Лойшнер, Вице-президент Deutsche Bahn Cargo, имея большой опыт работы с российскими компаниями, отмечает сложности работы с ними, тем не менее, положительно отзывается о их компетенциях и способности взаимодействия при решении конкретно поставленных задач.

Соэкспоненты стенда российской логистики отметили широкие возможности развития взаимодействия компаний на подобных международных площадках, какой является выставка Transport Logistic, и определили намерение присоединиться к будущей реализации подобных совместных логистических проектов.