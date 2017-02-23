Лондон шестой год подряд остается наиболее привлекательным направлением для инвестиций в европейскую недвижимость

15 марта 2017 г.

Германия второй год подряд признана самым популярным среди инвесторов европейским направлением

Скандинавские рынки поднялись в рейтинге как городов, так и стран

Наибольший рост отмечен в Берлине, который поднялся на второе место с 4-го

Канны - Москва

BRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, опубликовала результаты ежегодного опроса, посвященного планам европейских инвесторов на 2017 год. Лондон уже шестой год подряд остается самым привлекательным европейским городом для инвестиций в недвижимость: 17% респондентов назвали Лондон в качестве предпочтительного направления для инвестиций в недвижимость. Берлин поднялся в 2017 году на второе место с четвёртого в 2016 году.

Самым серьезным препятствием на пути инвесторов в этом году, были названы наличие активов для инвестирования и ценообразование. Это находит отражение в результатах в некоторых городах в Европе. В то время как Гамбург, Милан и Мюнхен выбыли из числа 10 наиболее привлекательных городов, Париж остается в лидерах и занимает в рейтинге 5-е место, как один из самых привлекательных городов для инвестирования Европы, несмотря на агрессивную ценовую политику и потенциальные политические риски. В то же время, 10-ку наиболее привлекательных с инвестиционной точки зрения городов пополнили Осло и Стокгольм, что стало ярким свидетельством большого интереса к скандинавскому рынку со стороны инвесторов.

Десять самых привлекательных с инвестиционной точки зрения

городов в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки

Лондон 17% Берлин 15.8% Мадрид 8.4% Амстердам 7.3% Париж 5.4% Варшава 4.9% Осло 4.7% Прага 3.0% Стокгольм 2.9% Франкфурт 2.6%

В то время как Лондон занял лидирующую позицию среди самых привлекательных городов, Германия сохранила за собой первое место в качестве наиболее привлекательной страны для инвестиций в недвижимость в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки: 22% респондентов в исследовании CBRE отдали свои предпочтения этому рынку. Великобритания (20%) в очередной раз заняла второе место в рейтинге стран. Как Германия, так и Великобритания повысили свои рейтинги по сравнению с 2016 годом, когда их показатели составили 17% и 15%, соответственно. Инвесторы ценят относительно высокую ликвидность и прозрачность этих рынков.

Скандинавские рынки, которым свои предпочтения отдали 10% инвесторов, вошли в тройку лидеров, поднявшись с 7-го места в 2016 году. Возросшая популярность скандинавских стран также нашла свое отражение в высоких уровнях инвестиционной активности, отмеченных в 2016 году. Благодаря благоприятному соотношению риска и доходности, объем инвестиций на 66% превысил средний показатель за десятилетний период.

Десять самых привлекательных с инвестиционной точки зрения

стран в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки

Германия 22% Великобритания 20% Скандинавские страны 10% Центральная и Восточная Европа 10% Нидерланды 9% Испания 8% Польша 6% Западная Европа 5% Франция 5% Италия 3%

Инвесторы также продолжают демонстрировать больший интерес к приобретению недвижимости, нежели чем к ее реализации. Согласно результатам исследования, 85% инвесторов намеревались вложить в 2017 году, по крайней мере, столько же, сколько и в 2016 году, а 41% намеревались увеличить объем инвестиций. Инвестиционный стиль также меняется. В настоящее время наблюдается ослабление интереса к ключевым активам, и инвесторы проявляют больший интерес (41%) инвестировать в качественные вторичные или требующие вложений недооцененные активы. Хотя между рынками существуют определенные различия, эта тенденция отражает предпочтение, отдаваемое активам, предлагающих возможность увеличить прибыльность посредством активного управления, в условиях экономической конъюнктуры, характеризующейся снижением доходности и ожиданиями роста процентных ставок.

Офисная недвижимость остается в 2017 году наиболее привлекательным сектором, хотя отрыв от других секторов рынка сокращается. Реагируя на структурные изменения, такие как широкая интеграция электронной коммерции в цепи поставок и становление складской недвижимости в качестве институционального инвестиционного продукта, инвесторы рассматривают индустриальную и складскую недвижимость в совокупности как второй по привлекательности сектор.

Исследование также указывает на возрастающую привлекательность альтернативных инвестиционных секторов: 71% респондентов сообщили, что они уже инвестируют в альтернативную недвижимость, а 64% активно подыскивают возможности в этом секторе.

Хотя ожидается, что 2017 год будет насыщен событиями, среди которых несколько крупных выборов в Европе, внимание инвесторов, как представляется, в большей степени сосредоточено на экономическом климате, а не на геополитических процессах. Среди вероятных в 2017 году рисков инвесторы наиболее часто указывают на «более быстрое, чем ожидалось, повышение процентных ставок».

Йос Тромп, директор отдела исследований CBRE в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, прокомментировал результаты исследования следующим образом:

«Спред в доходности между недвижимостью и облигациями остается близким к историческому максимуму и, следовательно, является одним из основных факторов привлекательности сектора для инвесторов. В условиях сохраняющейся экономической и политической неопределенности, стабильность, рост стоимости капитала и привлекательный профиль доходности недвижимости, тем не менее, остаются важными факторами интереса, проявляемого инвесторами к сектору».

Джонни Халл, управляющий директор отдела рынков инвестиций в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, CBRE, добавил:

«Европа остается ключевым направлением для инвесторов в недвижимость по всему миру, а экономические перспективы для европейской экономики остаются позитивными. В то время как ключевые рынки Великобритании и Германии остаются крупнейшими инвестиционными направлениями, альтернативные рынки, такие как Скандинавский регион и Центральная и Восточная Европа, становятся все более важными компонентами глобальных инвестиционных стратегий. Кроме того, в десятку самых привлекательных европейских инвестиционных направлений вошли такие города, как Мадрид и Дублин, подчеркнув популярность восстанавливающихся после рецессии европейских рынков среди инвесторов, подыскивающих недооцененные активы с большим потенциалом увеличения стоимости».

Олеся Дзюба, директор отдела исследований рынка CBRE, Россия, сказала:

«Доля иностранного капитала в объеме инвестиций в России снизилась с 15% в 2015 до 4% в 2016. Это объясняется двумя факторами – нехватка инвестиционного продукта и значительной разницей между ценовыми ожиданиями покупателей и продавцов, которая достигает 25-30%. Тем не менее, существует огромный интерес со стороны иностранных инвесторов – по нашим оценкам, это около половины собственного капитала который сейчас ищет возможности инвестирования в коммерческую недвижимость. Кроме уже присутствующих западноевропейских и американских инвесторов, все больше интереса приходит со стороны Ближнего Востока и Азии».