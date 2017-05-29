Лучшие компании-заказчики получат звание «Лидер конкурентных закупок»

11 июля 2017 г.

Стартовал прием заявок на участие в ежегодной премии «Лидер конкурентных закупок» – главной и самой престижной в России профессиональной награде для закупщиков. Подведение итогов и награждение победителей пройдет 19 октября 2017 года.

В этом году премия будет вручена уже в 6-й раз. Она присуждается за реализацию ярких и значимых проектов в сфере корпоративных закупок. Цель конкурсного отбора – выявить лучшие решения, которые предложили компании для повышения эффективности ключевых бизнес-процессов.

«Сегодня большинство крупных российских компаний понимают, что правильная организация закупочной деятельности на основе современных технологий и методов управления – это залог эффективности бизнеса. Если предприятие закупает товары и услуги по оптимальной цене, то его продукция будет конкурентоспособной. В этом есть заслуга и нашего профессионального конкурса, который уже шестой год подряд делает достоянием рынка опыт передовых компаний в сфере закупок», - отметил председатель Общественного совета премии, председатель совета директоров B2B-Center Александр Бойко.

Претендовать на премию могут компании разного масштаба из любой отрасли и региона. Лучшие компании-закупщики будут определены в трех номинациях – «Лидер инноваций торгово-закупочной деятельности», «Экономическая эффективность закупочных операций» и «Лучшая система работы с поставщиками». Кроме того, будет названа компания года в области конкурентных закупок. Персональные награды получат лучший директор по закупкам, общественный деятель, внесший наибольший вклад в развитие сферы закупок, и журналист, наиболее активно освещающий данную тему.

Оценивать работы номинантов будет общественный совет премии, в который входят 40 ведущих экспертов отрасли и представителей крупнейших российских компаний.

Подать заявку на участие в премии «Лидер конкурентных закупок» можно на официальном сайте http://www.premia-zakupki.ru. Анкеты участников конкурсного отбора принимаются до 12 сентября 2017 года.

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Справка о премии:

Премия «Лидер конкурентных закупок» была учреждена в 2012 году центром электронных торгов B2B-Center для привлечения внимания к наиболее значимым проектам в области закупок. Ежегодно в конкурсный отбор включаются сотни номинантов, чтобы получить экспертную оценку своих достижений в сфере закупок и обменяться опытом с коллегами.

В числе лауреатов премии «Лидер конкурентных закупок» прошлых лет – «Росатом», «Башнефть», «Мегафон», «Уралвагонзавод», «Татэнерго», «Объединенная авиастроительная корпорация», «КАМАЗ», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Челябинский трубопрокатный завод», «Интегра», «МГТС», «Кордиант», «МТС», Центр энергоэффективности «Интер РАО ЕЭС».