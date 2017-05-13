Лучшие предприниматели России собрались на деловом конгрессе в Самаре

9 июня 2017 г.

Специалисты ACEX приняли участие в Конгрессе Фонда "Перспектива", посвящённом развитию малого и среднего предпринимательства в России.

31 мая в Самаре состоялся межрегиональный конгресс руководителей малого и среднего бизнеса «ПЕРСПЕКТИВА – РЕГИОН 2017». В мероприятии приняли участие более 130 участников из различных регионов России и стран СНГ. Среди предпринимателей – представители сферы услуг, сельского хозяйства, молочной и швейной промышленности и других отраслей экономики.

Целью конгресса являлось укрепление конструктивной связи между бизнесом и органами власти, оказание содействия предпринимателям в развитии их дела. Мероприятие прошло при поддержке органов государственной власти и при участии Торгово-промышленной палаты Самарской области.

Российский логистический альянс ACEX взаимодействует с органами власти и вносит свой вклад в развитие малого и среднего предпринимательства в логистической сфере. ACEX представили в Самаре Александра Чагина, заместитель директора по развитию ACEX Group, и Денис Смирнов, директор филиала Агентства таможенной логистики, член ACEX в Самарском регионе.

«Такие мероприятия безусловно необходимы для представителей делового сообщества, - делится своими впечатлениями Александра Чагина, - они помогают налаживать долговременные партнерские отношения и прочные межрегиональные связи. Мы как логистическая компания имеем представительства почти во всех регионах России, поэтому можем оказывать консультации в профильных вопросах представителям мсп».

В рамках конгресса прошли семинары и мастер классы, посвященные правовым и финансовым аспектам деятельности предпринимателей. Перед участниками выступили ведущие бизнес тренеры по управлению собственной компанией и продажам, стандартизации бизнес-процессов на предприятиях, а также эксперты по российскому и международному законодательству, в частности в ОАЭ.

Александра Чагина выступила в качестве эксперта по международному сотрудничеству. В ее выступлении ключевым моментом было описание практического опыта работы ACEX с компаниями и ассоциациями ОАЭ, в том числе, с национальной логистической ассоциацией NAFL, совместно с которой подписан Меморандум о трансконтинентальном логистическом партнерстве.

Деловая программа завершилась торжественной церемонией награждения лучших предпринимателей, номинированных администрациями муниципальных образований регионов. Президент Фонда регионального развития «Перспектива» Борис Грибачев вручил ордена и медали серии «Золотой фонд регионов» в различных отраслях бизнеса.

В конце официальной части все участники были приглашены на бал и торжественный ужин.