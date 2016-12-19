Лучший почтальон России получил в подарок Lada Vesta

27 декабря 2016 г.

В Москве состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший почтальон 2016 года». Победителем стала почтальон Жанна Зуйкова из г. Сызрани Самарской области. Она получила главный приз – автомобиль Lada Vesta, предоставленный генеральным партнером конкурса - торговым домом "Столото" - крупнейшим распространителем государственных лотерей в России. Церемонию награждения провели генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов и председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин.

Второе место заняла почтальон Любовь Ефимова из поселка Озерница Кировской области, а третье место – почтальон Константин Дробинко из г. Владивостока. Победители финала конкурса получили специальные подарки от Почты России, Профсоюза работников связи и партнеров конкурса. Все финалисты отмечены дипломами участника.

Конкурс «Лучший почтальон 2016 года» проводится один раз в два года с целью привлечения внимания общества к труду работников почты и формирования престижа почтовых профессий, а также повышения качества почтовых услуг. Учредителями конкурса являются Почта России и Профсоюз работников связи России. Программа и задания всех этапов конкурса направлены на достижение наивысших производственных результатов, повышение профессионального мастерства почтальонов, обмен опытом представителей разных регионов.

Конкурс проводится в три этапа: филиальный уровень, уровень макрорегиона, всероссийский уровень – финал. Главными критериями при выборе лучших почтальонов стали профессиональное мастерство и практические навыки конкурсантов, а также коммуникабельность, стрессоустойчивость, способность справиться со сложными заданиями.

«Конкурс показал, как меняется сегодня профессия почтальона, в которую приходит все больше талантливой молодежи. Это уже специалисты нового поколения, готовые осваивать современные технологии и компетенции – именно такие сейчас нужны Почте в первую очередь. При этом социальная ответственность почтальона, особенно в сельской местности, по-прежнему остается важнейшим профессиональным качеством», - отметил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.

Главным информационным партнером выступила «Российская газета», информационным партнером – газета «Собеседник».

Напомним, что помимо конкурса «Лучший почтальон» Почтой России организуются конкурсы «Лучший начальник отделения почтовой связи», «Лучший водитель», «Лучший оператор почтовой связи».