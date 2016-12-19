В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
19 декабря к работе в журнале «ЛОГИСТИКА» приступает новый сотрудник. Ксения Михайлова будет трудиться на должности интернет-маркетолога.
Ксения Михайлова ‒ выпускник Московского государственного лингвистического университета, и обладает большим опытом работы в области интернет-маркетинга. Работала в таких компаниях, как ОАО «ИТКОР», НОУ «Институт Логистики и Маркетинга» и «ФТОнлайн», прекрасно владеет навыками создания, ведения рекламных кампаний на различных интернет-площадках и в соцсетях.
В Москве состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший почтальон 2016 года». Победителем стала почтальон Жанна Зуйкова из г. Сызрани Самарской области. Она получила главный приз – автомобиль Lada Vesta, предоставленный генеральным партнером конкурса - торговым домом "Столото" - крупнейшим распространителем государственных лотерей в России. Церемонию награждения провели генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов и председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин.
Второе место заняла почтальон Любовь Ефимова из поселка Озерница Кировской области, а третье место – почтальон Константин Дробинко из г. Владивостока. Победители финала конкурса получили специальные подарки от Почты России, Профсоюза работников связи и партнеров конкурса. Все финалисты отмечены дипломами участника.
Конкурс «Лучший почтальон 2016 года» проводится один раз в два года с целью привлечения внимания общества к труду работников почты и формирования престижа почтовых профессий, а также повышения качества почтовых услуг. Учредителями конкурса являются Почта России и Профсоюз работников связи России. Программа и задания всех этапов конкурса направлены на достижение наивысших производственных результатов, повышение профессионального мастерства почтальонов, обмен опытом представителей разных регионов.
Конкурс проводится в три этапа: филиальный уровень, уровень макрорегиона, всероссийский уровень – финал. Главными критериями при выборе лучших почтальонов стали профессиональное мастерство и практические навыки конкурсантов, а также коммуникабельность, стрессоустойчивость, способность справиться со сложными заданиями.
«Конкурс показал, как меняется сегодня профессия почтальона, в которую приходит все больше талантливой молодежи. Это уже специалисты нового поколения, готовые осваивать современные технологии и компетенции – именно такие сейчас нужны Почте в первую очередь. При этом социальная ответственность почтальона, особенно в сельской местности, по-прежнему остается важнейшим профессиональным качеством», - отметил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.
Главным информационным партнером выступила «Российская газета», информационным партнером – газета «Собеседник».
Напомним, что помимо конкурса «Лучший почтальон» Почтой России организуются конкурсы «Лучший начальник отделения почтовой связи», «Лучший водитель», «Лучший оператор почтовой связи».