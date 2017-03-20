LVS KPI Monitoring System оценивает эффективность работы персонала склада концерна Strauss

21 марта 2017 г.

Компания Strauss расширяет функционал WMS Logistics Vision Suite за счет внедрения модуля LVS KPI Monitoring System

Strauss Group — ведущий мировой производитель кофе на рынках Центральной и Восточной Европы, в странах СНГ, Бразилии и Израиле. На рынке России работает с 1992 года, представляет широко известные бренды: TOTTI CAFE, Черная Карта, Ambassador, Elite Health Line, Le Café, FORT.

Склад компании с начала 2016 года работает под управлением WMS Logistics Vision Suite. В результате проведенной работы специалистами «АНТ Технолоджис» были автоматизированы все складские бизнес-процессы, в том числе и дополнительные, настроенные под задачи производства:

• возможность приемки товарного запаса с производства «одним сканом»

• управление запасом товара при отборе в рамках диапазона дат производства или остаточных сроков годности

• контроль сроков годности (FEFO, FIFO)

• обработка заказов с учетом особенностей клиентов

• работа с браком и возвратом товара с соответствием требований клиентов и т.д.

Для качественной оценки работы склада необходим постоянный мониторинг показателей эффективности деятельности персонала и всего склада. Специалистами «АНТ Технолоджис» разработан и успешно внедряется модуль WMS LVS – KPI Monitoring System, который оценивает эффективность деятельности склада, работающего под управлением Logistics Vision Suite. LVS KPI Monitoring System – гибкий инструментарий, разработанный для моделирования и управления ключевыми показателями, формирует прозрачность в центральных звеньях цепочки поставок, повышает лояльность и доверие клиентов.

В рамках автоматизации склада ГК «Strauss» выполнено внедрение модуля KPI Monitoring System. Модуль представляет необходимые отчеты с указанием ключевых показателей работы склада за счет сбора данных из БД LVS:

• Качество работы склада

• Оборачиваемость товаров

• Остаточные сроки годности

• Пропускную способность склада

• Емкость хранения

• Показатели выполнения складских операций:

 отбор,

 отгрузка,

 перемещение,

 пополнение,

 приемка,

 размещение

Удобство и наглядность представленных показателей существенно облегчают восприятие разнородной информации. Система настройки и расчета показателей реализуется за счет объектно-ориентированной технологии LVS, что обеспечивает:

• Быструю адаптацию и внедрение в комплексе с LVS

• Гибкость в настройке под конкретные задачи бизнеса

• Доступ через web-браузер с любого устройства, в т.ч. планшета, смартфона

Комплексное использование семейства программных продуктов Logistics Vision Suite позволяет предприятию существенно снизить совокупную стоимость владения ИТ и повысить эффективность управления ресурсами склада.