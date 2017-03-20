Группа компаний «Дело» – крупнейший частный транспортно-логистический холдинг Юга России и один из лидеров транспортной отрасли страны. Компании Группы предоставляют полный комплекс услуг по перевалке грузов в порту Новороссийск, организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию, таможенному оформлению экспортно-импортных грузов по России и странам СНГ.
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Компания Strauss расширяет функционал WMS Logistics Vision Suite за счет внедрения модуля LVS KPI Monitoring System
Strauss Group — ведущий мировой производитель кофе на рынках Центральной и Восточной Европы, в странах СНГ, Бразилии и Израиле. На рынке России работает с 1992 года, представляет широко известные бренды: TOTTI CAFE, Черная Карта, Ambassador, Elite Health Line, Le Café, FORT.
Склад компании с начала 2016 года работает под управлением WMS Logistics Vision Suite. В результате проведенной работы специалистами «АНТ Технолоджис» были автоматизированы все складские бизнес-процессы, в том числе и дополнительные, настроенные под задачи производства:
• возможность приемки товарного запаса с производства «одним сканом»
• управление запасом товара при отборе в рамках диапазона дат производства или остаточных сроков годности
• контроль сроков годности (FEFO, FIFO)
• обработка заказов с учетом особенностей клиентов
• работа с браком и возвратом товара с соответствием требований клиентов и т.д.
Для качественной оценки работы склада необходим постоянный мониторинг показателей эффективности деятельности персонала и всего склада. Специалистами «АНТ Технолоджис» разработан и успешно внедряется модуль WMS LVS – KPI Monitoring System, который оценивает эффективность деятельности склада, работающего под управлением Logistics Vision Suite. LVS KPI Monitoring System – гибкий инструментарий, разработанный для моделирования и управления ключевыми показателями, формирует прозрачность в центральных звеньях цепочки поставок, повышает лояльность и доверие клиентов.
В рамках автоматизации склада ГК «Strauss» выполнено внедрение модуля KPI Monitoring System. Модуль представляет необходимые отчеты с указанием ключевых показателей работы склада за счет сбора данных из БД LVS:
• Качество работы склада
• Оборачиваемость товаров
• Остаточные сроки годности
• Пропускную способность склада
• Емкость хранения
• Показатели выполнения складских операций:
отбор,
отгрузка,
перемещение,
пополнение,
приемка,
размещение
Удобство и наглядность представленных показателей существенно облегчают восприятие разнородной информации. Система настройки и расчета показателей реализуется за счет объектно-ориентированной технологии LVS, что обеспечивает:
• Быструю адаптацию и внедрение в комплексе с LVS
• Гибкость в настройке под конкретные задачи бизнеса
• Доступ через web-браузер с любого устройства, в т.ч. планшета, смартфона
Комплексное использование семейства программных продуктов Logistics Vision Suite позволяет предприятию существенно снизить совокупную стоимость владения ИТ и повысить эффективность управления ресурсами склада.