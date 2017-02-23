Любители автоподстав из Иваново не проехали мимо «АльфаСтрахование»

10 марта 2017 г.

г. Иваново



Пять жителей Ивановской области, любители реконструировать аварии в свободное от работы время, задержаны правоохранительными органами с подозрениями в инсценировке как минимум восьми ДТП. Любовь к подмене автозапчастей и автомобилей, якобы участвовавших в авариях, могла принести неудачникам 3 млн руб., подсчитали в правоохранительных органах масштаб деятельности группы. Нейтрализовать ее удалось благодаря работе сотрудников службы экономической безопасности Ивановского филиала «АльфаСтрахование».

На территории Ивановской области были задержаны пять местных жителей, инсценировавших минимум восемь аварий и получивших 3 млн руб. выплат от страховых компаний. Сотрудники Ивановского филиала «АльфаСтрахование» обратили внимание, что в делах о возмещении убытков по обязательному страхованию транспортных средств (ОСАГО) и добровольному страхованию транспортных средств (каско) часто фигурируют одни и те же лица.

Благодаря анализу информации о неоднократных обращениях граждан с одними и теми же фамилиями, марками машин за страховыми выплатами, нам удалось собрать материалы для обращения в правоохранительные органы, отметил Геннадий Литвин, руководитель службы экономической безопасности Приволжского регионального центра ОАО «Альфастрахование».

В ходе проведения проверки сотрудники полиции выяснили, что мошенники использовали несколько схем для незаконного получения страховых выплат. Они заменяли на иномарках класса люкс целые части на битые и совершали аварию с участием другого автомобиля. После получения выплаты автоподставщики возвращали на место целые детали авто. Также они использовали водителей, которые за небольшую плату на своих старых машинах совершали ДТП с участием автомобилей класса люкс, принадлежащих мошенникам. Подставных водителей признавали виновными, деньги забирали мошенники.

Возбуждение уголовного дела автоподставщиков стало первым прецедентом в сфере мошенничества с автостраховкой в Иваново.

«Мошенники устраивали фиктивные аварии и получали реальные выплаты по страховке, - говорит Геннадий Литвин. – Благодаря действиям наших специалистов, в частности Елены Мочаловой, и сотрудников ГИБДД, обратившихся к следственно-оперативной группе, в Иваново успешно завершилось дело о страховом мошенничестве. Надеемся, что этот прецедент будет использован в дальнейших судебных и страховых практиках».