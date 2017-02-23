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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
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г. Иваново
Пять жителей Ивановской области, любители реконструировать аварии в свободное от работы время, задержаны правоохранительными органами с подозрениями в инсценировке как минимум восьми ДТП. Любовь к подмене автозапчастей и автомобилей, якобы участвовавших в авариях, могла принести неудачникам 3 млн руб., подсчитали в правоохранительных органах масштаб деятельности группы. Нейтрализовать ее удалось благодаря работе сотрудников службы экономической безопасности Ивановского филиала «АльфаСтрахование».
На территории Ивановской области были задержаны пять местных жителей, инсценировавших минимум восемь аварий и получивших 3 млн руб. выплат от страховых компаний. Сотрудники Ивановского филиала «АльфаСтрахование» обратили внимание, что в делах о возмещении убытков по обязательному страхованию транспортных средств (ОСАГО) и добровольному страхованию транспортных средств (каско) часто фигурируют одни и те же лица.
Благодаря анализу информации о неоднократных обращениях граждан с одними и теми же фамилиями, марками машин за страховыми выплатами, нам удалось собрать материалы для обращения в правоохранительные органы, отметил Геннадий Литвин, руководитель службы экономической безопасности Приволжского регионального центра ОАО «Альфастрахование».
В ходе проведения проверки сотрудники полиции выяснили, что мошенники использовали несколько схем для незаконного получения страховых выплат. Они заменяли на иномарках класса люкс целые части на битые и совершали аварию с участием другого автомобиля. После получения выплаты автоподставщики возвращали на место целые детали авто. Также они использовали водителей, которые за небольшую плату на своих старых машинах совершали ДТП с участием автомобилей класса люкс, принадлежащих мошенникам. Подставных водителей признавали виновными, деньги забирали мошенники.
Возбуждение уголовного дела автоподставщиков стало первым прецедентом в сфере мошенничества с автостраховкой в Иваново.
«Мошенники устраивали фиктивные аварии и получали реальные выплаты по страховке, - говорит Геннадий Литвин. – Благодаря действиям наших специалистов, в частности Елены Мочаловой, и сотрудников ГИБДД, обратившихся к следственно-оперативной группе, в Иваново успешно завершилось дело о страховом мошенничестве. Надеемся, что этот прецедент будет использован в дальнейших судебных и страховых практиках».