Маленькие пассажиры поездов «Сапсан» в преддверии Нового года получат подарки

21 декабря 2016 г.

ОАО «РЖД» традиционно накануне и в дни новогодних каникул проводит праздничные мероприятия и акции.

Так, пассажиры, отправляющиеся в путешествие поездом «Сапсан» в канун Нового года и 1 января, во время поездки смогут ощутить атмосферу праздника. Их ждут поздравления по поездной радиосвязи, а маленькие путешественники в возрасте до 10 лет получат от ОАО «РЖД» новогодние подарки – специально разработанную по этому случаю игрушку-рюкзачок в виде главного героя мультипликационного сериала «Сапсанчик» с кондитерским набором конфет внутри.

А 29 декабря пройдет специальная акция для маленьких пассажиров высокоскоростного поезда «Сапсан» – «Волшебный рейс». Принято решение, что «волшебным» станет рейс поезда «Сапсан» № 772, отправляющийся с Ленинградского вокзала Москвы в 15:40. Его будут сопровождать Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравят всех пассажиров поезда и вручат подарки детям в возрасте до 10 лет. Подарок – любую игрушку – каждый маленький путешественник сможет выбрать себе сам из каталога товаров на борту «САПСАНSHOP».

Напомним также, всем пассажирам – участникам программы лояльности «РЖД Бонус», оформившим билеты на поезда «Сапсан», курсирующие в период с 1 по 15 января 2017 года будут начислены двойные баллы за поездку. Акция приурочена к новогодним и рождественским праздникам. Для начисления двойных баллов при покупке билета на сайте ОАО «РЖД» или в кассе необходимо указать номер участника программы лояльности «РЖД Бонус».