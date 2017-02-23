MAN Truck & Bus заняла офисное помещение в центре столицы

14 марта 2017 г.

CBRE ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости и Группа компаний ACCENT сообщают о том, что российское подразделение немецкого концерна MAN, компания ООО «МАН Трак энд Бас РУС» арендовала 2 000 кв. м в бизнес-центре «Дельта Плаза», расположенном на 2-ом Сыромятническом переулке, вблизи Садового кольца в Москве. Консультантом сделки выступила компания CBRE.

Новый офис компании MAN был спроектирован и выполнен для арендатора «под ключ» по индивидуальному проекту, учитывающему строгие требования компании к внешнему оформлению, функциональности планировки и качеству материалов. Договор аренды офисных площадей и машиномест заключен сроком на 5 лет.

Бизнес-центр «Дельта Плаза» - здание класса А, расположенное в 150 м от Садового кольца, в шаговой доступности от станций метро «Курская» и «Чкаловская», традиционно пользуется спросом у международных компаний, выбирающих оптимальное соотношение локации, качества и коммерческих условий. Среди арендаторов – SWATCH Group, ThyssenKrupp, Nikon, EDF, Adecco, Mattel, Kiko Rus, VERTU, Tebodin, TLS Contact- британский и швейцарский визовые центры. «Дельта Плаза» принадлежит группе компаний Accent. Управление бизнес-центром осуществляет компания Accent Property Management.

Екатерина Безмельницына, директор по персоналу ООО «МАН Трак энд Бас РУС»: «Релокация офиса нашей компании – это крупный и комплексный проект, который был успешно реализован MAN в сотрудничестве с CBRE и Accent. Итог превзошел наши ожидания: мы подобрали комфортное и просторное офисное пространство класса A в центре Москвы в районе с развитой инфраструктурой и прекрасной транспортной доступностью. Площади были отремонтированы и специально оборудованы под потребности нашей компании, и на сегодняшний день отвечают самым строгим требованиям корпоративного стиля MAN. Мы гордимся тем, что получаем множество положительных отзывов об устройстве офисного пространства от сотрудников и клиентов компании. Отдельно я хотела бы отметить профессионализм партнеров из CBRE и Accent, позволивший реализовать этот важный для нашей компании проект».

Марианна Бичоева, старший консультант отдела офисных помещений CBRE в Москве:

«Благодаря слаженной работе всех участников проект был реализован в кратчайшие сроки, и компания MAN уже переехала в свой новый офис. Сегодня ключевыми факторами для переезда крупных компаний являются гибкие коммерческие условия и качественная отделка нового пространства. В нашем случае собственник сумел предложить арендатору высококачественное пространство, спроектированное c учетом всех потребностей арендатора на рыночных коммерческих условиях».

Юлия Дмитриева, коммерческий директор сектора офисной недвижимости ACCENT Property Management:

«Проект нового офиса MAN действительно был реализован в рекордные сроки. Сделка была структурирована и закрыта фактически за месяц, а спустя три месяца после первого просмотра помещения в shell&core, арендатор получил полностью готовый офис. Причем речь шла не о базовой отделке, а об индивидуальном проекте организации пространства, где заново прорабатывался буквально каждый нюанс, и требовалась максимальная вовлеченность всех участников, постоянная координация и жесткий контроль.

Мы благодарны нашим партнерам из CBRE и Pridex за сотрудничество в этом проекте, и компании MAN Truck and Bus Rus за высокую оценку результатов и нашу совместную работу и эффективное взаимодействие в рамках реализации проекта. Для БЦ «Дельта Плаза» этот проект был одним из знаковых в 2016 году, и его успешная реализация стала очередным подтверждением высокого потенциала команды Accent Property Management, а также качества и востребованности продукта, который мы предлагаем нашим арендаторам».