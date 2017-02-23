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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
CBRE ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости и Группа компаний ACCENT сообщают о том, что российское подразделение немецкого концерна MAN, компания ООО «МАН Трак энд Бас РУС» арендовала 2 000 кв. м в бизнес-центре «Дельта Плаза», расположенном на 2-ом Сыромятническом переулке, вблизи Садового кольца в Москве. Консультантом сделки выступила компания CBRE.
Новый офис компании MAN был спроектирован и выполнен для арендатора «под ключ» по индивидуальному проекту, учитывающему строгие требования компании к внешнему оформлению, функциональности планировки и качеству материалов. Договор аренды офисных площадей и машиномест заключен сроком на 5 лет.
Бизнес-центр «Дельта Плаза» - здание класса А, расположенное в 150 м от Садового кольца, в шаговой доступности от станций метро «Курская» и «Чкаловская», традиционно пользуется спросом у международных компаний, выбирающих оптимальное соотношение локации, качества и коммерческих условий. Среди арендаторов – SWATCH Group, ThyssenKrupp, Nikon, EDF, Adecco, Mattel, Kiko Rus, VERTU, Tebodin, TLS Contact- британский и швейцарский визовые центры. «Дельта Плаза» принадлежит группе компаний Accent. Управление бизнес-центром осуществляет компания Accent Property Management.
Екатерина Безмельницына, директор по персоналу ООО «МАН Трак энд Бас РУС»: «Релокация офиса нашей компании – это крупный и комплексный проект, который был успешно реализован MAN в сотрудничестве с CBRE и Accent. Итог превзошел наши ожидания: мы подобрали комфортное и просторное офисное пространство класса A в центре Москвы в районе с развитой инфраструктурой и прекрасной транспортной доступностью. Площади были отремонтированы и специально оборудованы под потребности нашей компании, и на сегодняшний день отвечают самым строгим требованиям корпоративного стиля MAN. Мы гордимся тем, что получаем множество положительных отзывов об устройстве офисного пространства от сотрудников и клиентов компании. Отдельно я хотела бы отметить профессионализм партнеров из CBRE и Accent, позволивший реализовать этот важный для нашей компании проект».
Марианна Бичоева, старший консультант отдела офисных помещений CBRE в Москве:
«Благодаря слаженной работе всех участников проект был реализован в кратчайшие сроки, и компания MAN уже переехала в свой новый офис. Сегодня ключевыми факторами для переезда крупных компаний являются гибкие коммерческие условия и качественная отделка нового пространства. В нашем случае собственник сумел предложить арендатору высококачественное пространство, спроектированное c учетом всех потребностей арендатора на рыночных коммерческих условиях».
Юлия Дмитриева, коммерческий директор сектора офисной недвижимости ACCENT Property Management:
«Проект нового офиса MAN действительно был реализован в рекордные сроки. Сделка была структурирована и закрыта фактически за месяц, а спустя три месяца после первого просмотра помещения в shell&core, арендатор получил полностью готовый офис. Причем речь шла не о базовой отделке, а об индивидуальном проекте организации пространства, где заново прорабатывался буквально каждый нюанс, и требовалась максимальная вовлеченность всех участников, постоянная координация и жесткий контроль.
Мы благодарны нашим партнерам из CBRE и Pridex за сотрудничество в этом проекте, и компании MAN Truck and Bus Rus за высокую оценку результатов и нашу совместную работу и эффективное взаимодействие в рамках реализации проекта. Для БЦ «Дельта Плаза» этот проект был одним из знаковых в 2016 году, и его успешная реализация стала очередным подтверждением высокого потенциала команды Accent Property Management, а также качества и востребованности продукта, который мы предлагаем нашим арендаторам».