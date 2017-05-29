Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Фулфилмент-оператор Marschroute стал новым логистическим провайдером онлайн-ритейлера детских товаров Babadu, входящего в ТОП-100 крупнейших российских интернет-магазинов.
На складской площадке класса А в логистическом парке «Белая Дача Логопарк» общей площадью 21 000 кв.м будет осуществляться весь комплекс логистических услуг: от приемки груза, формирования заказов и передачи их операторам доставки до обработки возвратов. Объем проекта составит более 1000 заказов в сутки.
Особенностью сотрудничества является работа с крупногабаритными товарами (игровые домики, качели, шведские стенки и т.д.), занимающими несколько мест. Чтобы исключить ошибки при приемке, хранении, формировании и доставке таких непростых заказов, Marschroute и Babadu усовершенствовали и синхронизировали свои IT-системы.
По мнению операционного директора Babadu Евгения Чарикова, новый логистический оператор позволит ликвидировать ряд проблем, возникших у магазина на предыдущей площадке: «В частности, нас не устраивали скорость и качество обработки заказов. Ведь одним из главных преимуществ Babadu является отгрузка товаров клиентам в течение 24 часов после подтверждения заказа».
«Для нас Babadu станет одним из крупных клиентов с практически полностью совпадающей философией работы: собрать и отгрузить заказ максимально быстро и точно», – отмечает генеральный директор фулфилмент-оператора Marschroute Вячеслав Помещиков.