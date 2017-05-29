Marschroute обработает заказы Babadu

22 июня 2017 г.

Фулфилмент-оператор Marschroute стал новым логистическим провайдером онлайн-ритейлера детских товаров Babadu, входящего в ТОП-100 крупнейших российских интернет-магазинов.

На складской площадке класса А в логистическом парке «Белая Дача Логопарк» общей площадью 21 000 кв.м будет осуществляться весь комплекс логистических услуг: от приемки груза, формирования заказов и передачи их операторам доставки до обработки возвратов. Объем проекта составит более 1000 заказов в сутки.

Особенностью сотрудничества является работа с крупногабаритными товарами (игровые домики, качели, шведские стенки и т.д.), занимающими несколько мест. Чтобы исключить ошибки при приемке, хранении, формировании и доставке таких непростых заказов, Marschroute и Babadu усовершенствовали и синхронизировали свои IT-системы.

По мнению операционного директора Babadu Евгения Чарикова, новый логистический оператор позволит ликвидировать ряд проблем, возникших у магазина на предыдущей площадке: «В частности, нас не устраивали скорость и качество обработки заказов. Ведь одним из главных преимуществ Babadu является отгрузка товаров клиентам в течение 24 часов после подтверждения заказа».

«Для нас Babadu станет одним из крупных клиентов с практически полностью совпадающей философией работы: собрать и отгрузить заказ максимально быстро и точно», – отмечает генеральный директор фулфилмент-оператора Marschroute Вячеслав Помещиков.