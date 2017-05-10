Металлургические холдинги ждут серийного производства новых 83-тонных вагонов

31 мая 2017 г.

Инновационные полувагоны в текущей рыночной ситуации обслуживают преимущественно интересы угольных компаний. Для расширения отраслей применения инновационного подвижного состава нужно более массово внедрять вагоны с осевой нагрузкой 27 тс.

Вагоностроители насыщают угольщиков

В 2017 году уже более четверти угольных перевозок осуществляют инновационные полувагоны, причем в экспортном направлении каждый третий вагон является инновационным. Ежемесячно вагоны нового поколения перевозят более 7,5 млн тонн угля. При осуществлении озвученных вагоностроителями и операторами планов производства полувагонов в 2017 году к началу 2018-го инновационные полувагоны будут перевозить около 12 млн тонн угля ежемесячно, то есть больше половины объёма всего угля, идущего на экспорт.

На экспортном рынке с инновационными полувагонами работают пока несколько крупных игроков: «СУЭК», «Кузбассразрезуголь» в партнерстве с «Первой Тяжеловесной Компанией», «ФГК» и «Эн+ Логистик». Активно наращивает парк инновационных вагонов «Первая Грузовая Компания». Смещают фокус на перевозку других типов грузов (руда, металл) «НефтеТрансСервис», «ГлобалТранс» и «Мечел-Транс», эксплуатирующие типовые полувагоны в угольных перевозках.

Остальные отрасли пока не могут в полной мере воспользоваться эффектом инновационных полувагонов

Объём перевозок остальных типов грузов инновационными полувагонами составляет менее 1 млн тонн ежемесячно, это менее 3% перевозок неугольных грузов в полувагонах. Пока такие перевозки представляют собой экспериментальные маршруты.

Инновационные полувагоны используют для перевозок строительных грузов на Свердловской дороге

Погрузка инновационных полувагонов строительными грузами составляет около 3% от общей погрузки, и в апреле 2017 года этот показатель равен 340 тыс. тонн. Более половины погрузки сконцентрировано на Урале: в Нижнем Тагиле и Первоуральске. Строительные грузы отправляют на небольшие расстояния, до 2 тыс. км.

Руду 75-тонники возят только на двух маршрутах

Ежемесячно горнорудные компании перевозят около 300 тыс. тонн руды, что составляет 4% от перевозок руды. Практически весь объем руды перевозится инновационными полувагонами на двух маршрутах: из Ковдорского ГОКа в Мурманский порт и из Стойленского ГОКа на НЛМК. Недавно было объявлено об экспериментальном запуске первой партии 83-тонных полувагонов на полигоне Качканар-Смычка.

Сталь: С НЛМК на экспорт

Инновационные вагоны перевозят около 150 тыс. тонн стали ежемесячно, что составляет около 2% перевозок стали. Основные объемы перевозок составляют отправки НЛМК на экспорт в порты Санкт-Петербурга и Новороссийска. Вагоны стабильно работают на этих полигонах.