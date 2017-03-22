Между нами не тает лед. «Деловые Линии» на выставке TransRussia расскажут об услугах в сегменте «температурных» перевозок

4 апреля 2017 г.

Объем рынка скоропортящихся продуктов в России достиг 650 миллиардов рублей. Таковы оценки аналитиков ГК «Деловые Линии». Популярность услуг по перевозкам рефрижераторами – особенно в сегменте FOOD RETAIL – неуклонно растет. На данный момент доля аутсорсинга в этой сфере составляет 20% от общего объема рынка.

На выставке TransRussia специалисты группы компаний проконсультируют посетителей об услугах в сегменте температурных перевозок. В собственном автопарке компании сегодня десятки тягачей Mercedes-Benz и прицепов-рефрижераторов Schmitz с холодильными установками Carrier (модель VECTOR 1550). Содействие в покупке оказала лизинговая компания ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус».

Кроме того, на стенде «Деловых Линий» (B235 в зале 3) посетители получат полезную информацию об услугах группы компаний, а также смогут принять участие в лотерее с ценными призами и в других развлекательных мероприятиях.

TransRussia – крупнейшая в России выставка транспортно-логистических услуг. Экспозиция будет открыта с 18 по 20 апреля 2017 года в комплексе «Крокус Экспо» (Москва).

«Сегодня ГК «Деловые Линии» - крупный логистический оператор, который оказывает весь комплекс услуг по логистике. Спрос на доставку скоропортящихся продуктов постоянно увеличивается. Доля аутсорсинга в перевозках рефрижераторами, по нашим подсчетам, будет ежегодно расти на 2%. И у нас есть все возможности, чтобы не только закрепиться в новом сегменте, но и выйти на лидирующие позиции», — отметил директор управления по коммерческой деятельности ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.