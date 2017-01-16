С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Ежегодное значительное событие в транспортной отрасли Украины – Международный Черноморский Транспортный Форум 2017 - обещает наметить новый виток в развитии транспортной отрасли Украины.
Об этом свидетельствует представительный состав участников выставки и конференции уже за 8 месяцев до мероприятия. Напомним, что 27-29 сентября 2017 года в Одессе, на территории Одесского морвокзала состоится Международный Черноморский Транспортный Форум 2017, который объединит в себе 20-ю международную выставку по транспорту и логистике «ТрансУкраина 2017», международную специализированную выставку «ТрансРэйл Украина 2017», специализированную выставку «Коммерческий и муниципальный транспорт 2017», 20-ю международную конференцию «Транспортная система Украины в системе трансконтинентальных транспортных маршрутов», а также 14-ю Международную выставку по судоходству, судостроению и развитию портов «Одесса 2017».
Координаторами выставок и конференции являются Министерство инфраструктуры Украины и Ассоциация портов Черного и Азовского морей (BASPA).
В Форуме примет участие делегация Европейского банка реконструкции и развития во главе с Директором в Украине Шевки Аджунером, что является показателем инвестиционной привлекательности транспортной и портовой отрасли Украины. Посольства Афганистана, Румынии, Ирана заявили о заинтересованности в участии в Форуме компаний своих государств. При поддержке Посольства Ирана ведется подготовка Украино-Иранского бизнес-форума, а также презентации экспозиции иранских компаний на выставке. Глава компании ProDanube International Манфред Зайтц выступит с докладом по возможностям развития судоходства по Дунаю.
Одной из центральных тем международной конференции «Транспортная система Украины в системе трансконтинентальных транспортных маршрутов» будет тема функционирования Нового Шелкового пути и ТМТМ. К участию приглашены основные игроки – железные дороги Китая, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Чехии, Словакии, Литвы, Латвии, Эстонии, Ирана, ПАО «Укрзализныця», АО «Пласке», УГЦТС «Лиски», СК «Укрферри». О своей заинтересованности в участии в Форуме и конференции заявила ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и ГП «Железная Дорога Молдовы». Свое участие в конференции подтвердил Генеральный секретарь TRACECA Мирча Чепрага.
Насыщенная культурно-развлекательная программа Форума, программа (посещение театров, экскурсии) которая в настоящий момент формируется организаторами и официальным туристическим партнером Форума – компанией «НАВИГАТОР», позволит Вам провести незабываемую неделю в период бархатного сезона в Одессе. Традиционный вечерний фуршет в день открытия Форума даст возможность в неформальной обстановке пообщаться с потенциальными партнерами и клиентами. А удобный сервис для посетителей, включающий бронирование отелей, трансфер из аэропорта и в аэропорт, маршрутный шатл из отеля на выставку и конференцию и обратно, любезно предоставляемый нашим туристическим партнером, даст возможность сделать Ваше пребывание на выставке и конференции максимально приятным и удобным.
В рамках конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
В рамках Форума планируются:
Приглашаем Вас принять участие в выставках и мероприятиях Форума, а также в формировании деловой программы.
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