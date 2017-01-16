Международный Черноморский Транспортный Форум 2017 – новый виток в развитии транспортной и портовой инфраструктурыУкраины

6 февраля 2017 г.

Ежегодное значительное событие в транспортной отрасли Украины – Международный Черноморский Транспортный Форум 2017 - обещает наметить новый виток в развитии транспортной отрасли Украины.

Об этом свидетельствует представительный состав участников выставки и конференции уже за 8 месяцев до мероприятия. Напомним, что 27-29 сентября 2017 года в Одессе, на территории Одесского морвокзала состоится Международный Черноморский Транспортный Форум 2017, который объединит в себе 20-ю международную выставку по транспорту и логистике «ТрансУкраина 2017», международную специализированную выставку «ТрансРэйл Украина 2017», специализированную выставку «Коммерческий и муниципальный транспорт 2017», 20-ю международную конференцию «Транспортная система Украины в системе трансконтинентальных транспортных маршрутов», а также 14-ю Международную выставку по судоходству, судостроению и развитию портов «Одесса 2017».

Координаторами выставок и конференции являются Министерство инфраструктуры Украины и Ассоциация портов Черного и Азовского морей (BASPA).

В Форуме примет участие делегация Европейского банка реконструкции и развития во главе с Директором в Украине Шевки Аджунером, что является показателем инвестиционной привлекательности транспортной и портовой отрасли Украины. Посольства Афганистана, Румынии, Ирана заявили о заинтересованности в участии в Форуме компаний своих государств. При поддержке Посольства Ирана ведется подготовка Украино-Иранского бизнес-форума, а также презентации экспозиции иранских компаний на выставке. Глава компании ProDanube International Манфред Зайтц выступит с докладом по возможностям развития судоходства по Дунаю.

Одной из центральных тем международной конференции «Транспортная система Украины в системе трансконтинентальных транспортных маршрутов» будет тема функционирования Нового Шелкового пути и ТМТМ. К участию приглашены основные игроки – железные дороги Китая, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Чехии, Словакии, Литвы, Латвии, Эстонии, Ирана, ПАО «Укрзализныця», АО «Пласке», УГЦТС «Лиски», СК «Укрферри». О своей заинтересованности в участии в Форуме и конференции заявила ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и ГП «Железная Дорога Молдовы». Свое участие в конференции подтвердил Генеральный секретарь TRACECA Мирча Чепрага.

Насыщенная культурно-развлекательная программа Форума, программа (посещение театров, экскурсии) которая в настоящий момент формируется организаторами и официальным туристическим партнером Форума – компанией «НАВИГАТОР», позволит Вам провести незабываемую неделю в период бархатного сезона в Одессе. Традиционный вечерний фуршет в день открытия Форума даст возможность в неформальной обстановке пообщаться с потенциальными партнерами и клиентами. А удобный сервис для посетителей, включающий бронирование отелей, трансфер из аэропорта и в аэропорт, маршрутный шатл из отеля на выставку и конференцию и обратно, любезно предоставляемый нашим туристическим партнером, даст возможность сделать Ваше пребывание на выставке и конференции максимально приятным и удобным.

В рамках конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

Международные мультимодальные перевозки - контейнерные, авто-паромные, железнодорожно-перомные. Оптимизация процесса доставки грузов;

Интеграция внутренних водных путей Украины в региональную TEN-T сеть Евросоюза;

Перспективы функционирования транскаспийских транспортных маршрутов в сообщении Европа-Азия;

Возможности для инвестирования в транспортную отрасль Украины. Участие государственных банков в инвестировании инфраструктурных проектов;

Реформирование морской отрасли Украины как основа для привлечения инвестиций;

Перспективы развития дорожной инфраструктуры Украины: применение европейских стандартов строительства и ремонта дорог, обеспечения эксплуатационного состояния.

В рамках Форума планируются:

Круглый стол по развитию трансчерноморских контейнерных линий (Организатор: Ассоциация контейнерных линий Украины)

Круглый стол по подготовке и дипломированию моряков

Круглый стол «Оптимизация логистики как путь к повышению эффективности» . Вопросы : оптимизация взаимодействия различных видов транспорта, создание эффективной модели координации взаимодействия между грузовладельцами, ЖД и портами

. : оптимизация взаимодействия различных видов транспорта, создание эффективной модели координации взаимодействия между грузовладельцами, ЖД и портами Круглый стол «Возрождение судостроения Украины – важнейшая составляющая в становлении Украины как морской державы» Вопросы : разработка комплексной программы развития судостроения и судоремонта до 2035 года; возобновление СЭЗ на базе судостроительных предприятий Николаева; создание благоприятного режима налогообложения судостроительных предприятий.

: разработка комплексной программы развития судостроения и судоремонта до 2035 года; возобновление СЭЗ на базе судостроительных предприятий Николаева; создание благоприятного режима налогообложения судостроительных предприятий. Круглый стол «Общественный транспорт XXI века» (при поддержке Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета)

Приглашаем Вас принять участие в выставках и мероприятиях Форума, а также в формировании деловой программы.

Оргкомитет выставок и конференций

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