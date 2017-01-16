Международный логистический Альянс ACEX стал членом Российско-Китайской палаты

27 января 2017 г.

Логистический Альянс ACEX расширяет российско-китайское партнерство по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией.

Российско-Китайская Палата по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией была создана в 2007 г. по инициативе глав государств России и Китая и представляет собой отраслевую организацию, объединяющую более 10 тысяч мощных государственных предприятий отрасли, а также конкурентоспособных предприятий малого и среднего бизнеса КНР. Палата занимается реализацией конкретных проектов в сферах несырьевого экспорта, трансфера технологий и инвестиционного сотрудничества. Деятельность Палаты направлена на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в таких направлениях, как авиастроение и космонавтика, энергетическое машиностроение, высокие и новые технологии, судостроение, общее машиностроение, телекоммуникации, автомобилестроение, электроника, строительная индустрия, робототехника. В рамках Палаты обсуждаются инвестиционные проекты, научная и производственная кооперация, совместная разработка новых видов продукции. В новых геополитических и экономических условиях сотрудничество с китайскими партнерами для членов российского логистического Альянса приобретает новые перспективы.

«Участие даёт партнерам Альянса возможность получить предложения на логистическое обеспечение проектов, реализуемых палатой в рамках российско-китайского торгово-экономического сотрудничества в сферах несырьевого экспорта и импорта товаров», - комментирует председатель правления альянса ACEX Мирослав Золотарев

Вступление ACEX в Российско-Китайскую Палату по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией полностью соответствует концепции развития альянса на 2017 год - закрепить позиции Альянса на рынке как "единого окна" операционного взаимодействия между торгово-промышленными и логистическими компаниями, а также перевозчиками, вовлечёнными в международные цепочки поставки товаров.