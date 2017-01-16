С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Логистический Альянс ACEX расширяет российско-китайское партнерство по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией.
Российско-Китайская Палата по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией была создана в 2007 г. по инициативе глав государств России и Китая и представляет собой отраслевую организацию, объединяющую более 10 тысяч мощных государственных предприятий отрасли, а также конкурентоспособных предприятий малого и среднего бизнеса КНР. Палата занимается реализацией конкретных проектов в сферах несырьевого экспорта, трансфера технологий и инвестиционного сотрудничества. Деятельность Палаты направлена на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в таких направлениях, как авиастроение и космонавтика, энергетическое машиностроение, высокие и новые технологии, судостроение, общее машиностроение, телекоммуникации, автомобилестроение, электроника, строительная индустрия, робототехника. В рамках Палаты обсуждаются инвестиционные проекты, научная и производственная кооперация, совместная разработка новых видов продукции. В новых геополитических и экономических условиях сотрудничество с китайскими партнерами для членов российского логистического Альянса приобретает новые перспективы.
«Участие даёт партнерам Альянса возможность получить предложения на логистическое обеспечение проектов, реализуемых палатой в рамках российско-китайского торгово-экономического сотрудничества в сферах несырьевого экспорта и импорта товаров», - комментирует председатель правления альянса ACEX Мирослав Золотарев
Вступление ACEX в Российско-Китайскую Палату по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией полностью соответствует концепции развития альянса на 2017 год - закрепить позиции Альянса на рынке как "единого окна" операционного взаимодействия между торгово-промышленными и логистическими компаниями, а также перевозчиками, вовлечёнными в международные цепочки поставки товаров.