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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Логистический Альянс ACEX расширяет российско-китайское партнерство по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией.
Российско-Китайская Палата по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией была создана в 2007 г. по инициативе глав государств России и Китая и представляет собой отраслевую организацию, объединяющую более 10 тысяч мощных государственных предприятий отрасли, а также конкурентоспособных предприятий малого и среднего бизнеса КНР. Палата занимается реализацией конкретных проектов в сферах несырьевого экспорта, трансфера технологий и инвестиционного сотрудничества. Деятельность Палаты направлена на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в таких направлениях, как авиастроение и космонавтика, энергетическое машиностроение, высокие и новые технологии, судостроение, общее машиностроение, телекоммуникации, автомобилестроение, электроника, строительная индустрия, робототехника. В рамках Палаты обсуждаются инвестиционные проекты, научная и производственная кооперация, совместная разработка новых видов продукции. В новых геополитических и экономических условиях сотрудничество с китайскими партнерами для членов российского логистического Альянса приобретает новые перспективы.
«Участие даёт партнерам Альянса возможность получить предложения на логистическое обеспечение проектов, реализуемых палатой в рамках российско-китайского торгово-экономического сотрудничества в сферах несырьевого экспорта и импорта товаров», - комментирует председатель правления альянса ACEX Мирослав Золотарев
Вступление ACEX в Российско-Китайскую Палату по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией полностью соответствует концепции развития альянса на 2017 год - закрепить позиции Альянса на рынке как "единого окна" операционного взаимодействия между торгово-промышленными и логистическими компаниями, а также перевозчиками, вовлечёнными в международные цепочки поставки товаров.