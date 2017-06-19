Международный салон инноваций URBAN TRANSPORT пройдет в Москве с 22 по 24 ноября 2017 года

16 августа 2017 г.

В Москве с 22 по 24 ноября 2017 впервые состоится Международный салон инноваций URBAN TRANSPORT, пришедший на смену Международной конференции и выставке «ЭкспоСитиТранс», проходившей при поддержке и участии Правительства Москвы, ГУП «Мосгортранс» и ГУП «Московский метрополитен».

URBAN TRANSPORT – значимое и масштабное мероприятия в сфере общественного транспорта в России и СНГ. Салон представляет собой усовершенствованный аналог форума и выставки «ЭкспоСитиТранс» - глобального события в мире транспорта, собравшего в 2016 году 600 участников из 29 стран мира: профильных чиновников, руководство отечественных и международных компаний и промышленных предприятий, операторов, строителей и подрядчиков – всех, кто задает вектор развития транспортной отрасли.

В этом году выставка изменила не только свое название и бренд. Помимо внешних атрибутов URBAN TRANSPORT очень изменился содержательно – акцент сделан на инновациях в общественном транспорте. В XXI веке общественный транспорт становится все более персонализированным. Бизнесу чтобы остаться конкурентоспособным требуется предложить принципиально другой уровень мобильности, сервиса и технологической поддержки пассажирам. Основная цель салона – способствовать качественным изменениям в развитии транспортных систем городов.

Москва – один из крупнейших мегаполисов мира и второй по величине город Европы с постоянно развивающейся транспортной сетью и инфраструктурой. Неслучайно она и была выбрана местом проведения URBAN TRANSPORT – столица испытывает постоянную потребность в прогрессивных инновациях, смелых и оригинальных решениях в развитии и проектировании транспортной системы мегаполисов, анализе и обсуждении основных тенденций градостроительной политики, поиске свежих подходов к решению транспортных проблем в агломерациях, внедрению персонализированных сервисов и услуг. Эти темы и станут ключевыми на салоне в этом году. Текущая ситуация в сфере городского транспорта будет проанализирована в трех сегментах: машиностроение, инфраструктура и пассажирские сервисы.

Участниками обсуждений станут руководители компаний-перевозчиков и предприятий-производителей транспортной техники, поставщики специального оборудования и компонентов, разработчики программного обеспечения и систем управления, представители федеральных и региональных органов власти, международные эксперты и ученые.

Помимо дискуссий и обсуждений деловой программы на салоне будут представлены все инновационные решения и достижения в области обслуживания и эксплуатации транспорта, оригинальные инфраструктурные и технические разработки, направленные на совершенствование сферы городских пассажирских перевозок. Особое внимание будет уделено натурным образцам новейшей транспортной техники и раритетным экспонатам (автобусы, троллейбусы, трамваи, пригородный железнодорожный и легкорельсовый подвижной состав).

Организатор URBAN TRANSPORT – компания «Бизнес Диалог».