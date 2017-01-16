С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
В начале 2017 года AsstrA AG запускает проект «Логистика зерновых»
В рамках данного проекта холдинг расширил услуги по перевозке сельхозпродукции. AsstrA AG предлагает фрахт морских и речных судов для перевозки любых видов зерновых навалом, железнодорожные перевозки в специализированных вагонах-зерновозах, торговые операции по грузам зерновой и масличной групп, а также продукты их переработки на базисах FOB и CIF.
По данным Минсельхоза РФ в текущем сезоне (1 июля 2016 года – 30 июня 2017 года) экспортный потенциал зерна оценивают в 40 млн тонн, а прогноз на перевозки – от 35 до 37 млн тонн. На первом этапе реализации проекта были выделены основные направления: Турция, Иран и Азербайджан. Объем ежегодного экспорта из России зерновых культур в Турцию составляет 3-4 млн тонн, в Иран – от 1 до 1,5 млн тонн, а на Азербайджан приходится от 0,5 до 1 млн тонн. 90% зерна экспортируется морским транспортом, поэтому основной упор в проекте будет сделан на перевозки навалочных грузов морским транспортом. Отличительной особенностью доставки в Азербайджан является то, что поставки туда идут железнодорожным транспортом, а не морским, как в Турцию и Иран. Это увеличит диверсификацию пакета услуг, предоставляемых компанией.
«Логистика зерновых» открывает нам две новые возможности: выход на рынок Азово-Черноморского региона в качестве экспедитора грузов и провайдера автомобильных, железнодорожных, морских перевозок. Устойчивые экспортные потоки зерновых грузов из Азово-Черноморского региона составляют порядка 55-60 млн тонн, это 27-30% от общего объема навалочных грузов региона. Несмотря на существенные объемы, логистические компании слабо представлены в этом сегменте рынка, поэтому для нас это отличный шанс занять пустующую нишу», - отмечает Владимир Звягин, руководитель проекта «Логистика зерновых» AsstrA AG.
AsstrA Associated Traffic AG занимается доставкой сельхозпродукции с 2008 года. Серьезных объемов логистики по данному направлению холдинг достиг в 2014 году, когда уровень ежегодного оборота от перевозок зерновых превысил отметку в 1 000 000 евро. «Сейчас транспортировка зерновых составляет 1% от общего объема холдинга, а основные грузы - ячмень и кукуруза. На начальном этапе реализации проекта мы планируем увеличить объемы сельхозпродукции до 5%, что будет составлять более 5 млн тонн груза, - делится планами Владимир Звягин. – В текущем сельхозгоду наблюдается повышенный интерес со стороны стран Юго-Восточной Азии. Также особенностью сезона стала возможность выхода российского зерна на рынки стран Северной Африки (Алжир, Марокко, Тунис). Дальнейшее развитие проекта мы видим в Египте, странах Северной Африки и Юго-Восточной Азии».