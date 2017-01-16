Международный транспортно-логистический холдинг AsstrA Associated Traffic AG усиливает позиции в экспорте сельхозпродукции

27 января 2017 г.

В начале 2017 года AsstrA AG запускает проект «Логистика зерновых»

В рамках данного проекта холдинг расширил услуги по перевозке сельхозпродукции. AsstrA AG предлагает фрахт морских и речных судов для перевозки любых видов зерновых навалом, железнодорожные перевозки в специализированных вагонах-зерновозах, торговые операции по грузам зерновой и масличной групп, а также продукты их переработки на базисах FOB и CIF.

По данным Минсельхоза РФ в текущем сезоне (1 июля 2016 года – 30 июня 2017 года) экспортный потенциал зерна оценивают в 40 млн тонн, а прогноз на перевозки – от 35 до 37 млн тонн. На первом этапе реализации проекта были выделены основные направления: Турция, Иран и Азербайджан. Объем ежегодного экспорта из России зерновых культур в Турцию составляет 3-4 млн тонн, в Иран – от 1 до 1,5 млн тонн, а на Азербайджан приходится от 0,5 до 1 млн тонн. 90% зерна экспортируется морским транспортом, поэтому основной упор в проекте будет сделан на перевозки навалочных грузов морским транспортом. Отличительной особенностью доставки в Азербайджан является то, что поставки туда идут железнодорожным транспортом, а не морским, как в Турцию и Иран. Это увеличит диверсификацию пакета услуг, предоставляемых компанией.

«Логистика зерновых» открывает нам две новые возможности: выход на рынок Азово-Черноморского региона в качестве экспедитора грузов и провайдера автомобильных, железнодорожных, морских перевозок. Устойчивые экспортные потоки зерновых грузов из Азово-Черноморского региона составляют порядка 55-60 млн тонн, это 27-30% от общего объема навалочных грузов региона. Несмотря на существенные объемы, логистические компании слабо представлены в этом сегменте рынка, поэтому для нас это отличный шанс занять пустующую нишу», - отмечает Владимир Звягин, руководитель проекта «Логистика зерновых» AsstrA AG.

AsstrA Associated Traffic AG занимается доставкой сельхозпродукции с 2008 года. Серьезных объемов логистики по данному направлению холдинг достиг в 2014 году, когда уровень ежегодного оборота от перевозок зерновых превысил отметку в 1 000 000 евро. «Сейчас транспортировка зерновых составляет 1% от общего объема холдинга, а основные грузы - ячмень и кукуруза. На начальном этапе реализации проекта мы планируем увеличить объемы сельхозпродукции до 5%, что будет составлять более 5 млн тонн груза, - делится планами Владимир Звягин. – В текущем сельхозгоду наблюдается повышенный интерес со стороны стран Юго-Восточной Азии. Также особенностью сезона стала возможность выхода российского зерна на рынки стран Северной Африки (Алжир, Марокко, Тунис). Дальнейшее развитие проекта мы видим в Египте, странах Северной Африки и Юго-Восточной Азии».