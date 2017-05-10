Микрофинансовые организации на рынке недвижимости: инструкция по применению

31 мая 2017 г.

Как показывает практика, количество людей, обращающихся в микрофинансовые компании за займом средств под залог квартиры, в последнее время сильно увеличилось. В большинстве случаев такое «сотрудничество» приводит к потере недвижимости, поэтому специалисты департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet подготовили рекомендации о том, на что обратить внимание при обращении в такие компании и как не попасть в «ловушку».

Официальность микрофинансовой организации

Для начала необходимо проверить законность деятельности компании, как микрофинансовой организации. Если это действительно микрофинансовая организация, деятельность которой контролируется центральным банком, то она должна состоять в реестре, и ее юридические данные должны быть на сайте ЦБ РФ. Часто приходится сталкиваться с ситуациями, что ни одна из организаций, которая позиционирует себя как микрофинансовая, в этом реестре не состоит и как правило, они лишь мимикрируют под микрофинансовые организации, что позволяет им иметь «белый» вид перед потенциальными заемщиками. Их клиенты, в силу определенных жизненных обстоятельств не всегда внимательные и обращают внимание на эти тонкости.

«Необходимо внимательно читать документы, желательно вместе с юристом и до подписания, не полагаясь целиком и полностью на свою образованность, рискуя оказаться на улице, – комментирует Юлия Дымова, юрисконсульт департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet. – Конечно, не все правоотношения могут закончиться таким образом, но от печальных последствий никто не застрахован. Поэтому прежде, чем принимать такие крайние меры, посоветуйтесь со специалистами в этой области».

Сумма

В официальных микрофинансовых организациях есть ограничения в сумме займа – до 1 млн рублей. Псевдо-организации создают несколько юридических лиц с одним бенефициарным владельцем, и могут разбивать эту сумму на транши – 500 тыс. рублей, затем еще 500 тыс. рублей и 1 млн рублей, например. Таким образом, у человека получается 2 млн рублей непосильного долга с оплатой диких процентов. После чего организации обычно требуют под залог что-то ценное и, в первую очередь, недвижимость, подходят, в основном, очень ликвидные объекты, которые чаще всего являются единственным жильем. Также такие псевдо-организации оформляют на себя залог обеспечения, в рамках которого берут с людей обязательства, что в случае неуплаты долга и выставлении иска об истребовании денежных средств жильцы добровольно должны выписаться всеми с несовершеннолетними детьми из данных объектов недвижимости.

«В данной ситуации необходимо будет обращаться в суд и оспаривать существенные условия договора, - комментирует Юлия Дымова. – Этот процесс достаточно кропотливый и далеко не всегда решается в пользу заемщика».

Выполнение обязательств погашения займа

Также псевдо-организации могут искусственно создавать просрочку. Происходит это следующим образом: в последний день уплаты долга компания меняет свои реквизиты, по которым необходимо произвести платеж; оповещают людей клиентов об изменениях и обещают в ближайшее время сообщить корректные данные. К сожалению, данные клиент не получает, а со следующего дня наступает просрочка, предполагающая штрафные пени с увеличенным процентом.

«В практике нашей компании были случаи обращения клиентов с просьбой помочь, так как псевдо-микрофинансовые организации требовали 2% от суммы займа за каждый день просрочки. График платежей в таком случае был указан следующим образом: в течение года необходимо оплачивать процент за пользование денежными средствами, а потом единоразово вернуть всю сумму. Но, если сумма большая, например, 2 млн рублей, то 2% от нее – 40 тыс. рублей в день. Пропустив 2-3 дня, считая банковские дни и переводы, получается 4 дня просрочки. Дальше, как снежный ком: клиент платит деньги, которые идут в счет пени, а сумма основного долга не погашается. Договориться с организацией вряд ли получится, так как ей это выгодно. Параллельно псевдо-организация может подать в суд для взыскания всей суммы денежных средств, после чего необходимо либо вернуть деньги, либо ваше имущество будет продано на публичных торгах», - рассказывает Юлия Дымова. – Поэтому в таких случаях лучше взять стандартный потребительский кредит, расплатиться с псевдо-микрофинансовой организацией и больше не иметь с подобными никакого дела».