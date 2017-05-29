«Микромобиль» Kärcher BD 50/70 R Classic

25 июля 2017 г.

Мобильность, высокий комфорт машины класса ride-on по цене на уровне техники класса walk-behind – новая суперкомпактная машина с сиденьем для оператора может использоваться там, где раньше применялись лишь модели с ручным управлением.

Радиус разворота BD 50/70 R CLASSIC составляет всего 1,6 м. При этом модель обеспечивает хороший обзор очищаемой площади, что позволяет использовать ее на объектах, имеющих небольшие и стесненные пространства: торговых залах, учебных аудиториях, коридорах больниц, автомобильных салонах и т.д. Высокая быстроходность (до 5,5 км/ч) делает уборку производительной – до 2500 м²/ч.

Для работы с машиной не требуется длительного обучения – интуитивно понятные символы на панели управления сводят к минимуму вероятность ошибок при эксплуатации. Устройство кресла и продуманное расположение всех элементов управления способствуют тому, чтобы оператор меньше уставал. Всегда под рукой находится и комплект ручного уборочного инвентаря (опция), которым легко воспользоваться в случае необходимости.

При стоимости на уровне машины с ручным управлением с 60-литровым объемом бака модель оснащена баком на 70 л. Питание осуществляется от аккумулятора, заряда которого хватает до 2,5 ч. Дисковая щетка 510 мм, вращающаяся со скоростью 155 об/мин, обеспечивает хорошие результаты чистки. Модель можно дооснащать различными дисковыми щетками с разной степенью жесткости щетины, а также держателем для швабры и мусорного мешка, падами, всасывающими скребками, насадками и проблесковым маячком. Она также поддерживает систему Kärcher Fleet, что особенно актуально для клининговых служб.