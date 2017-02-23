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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
10 марта, под председательством заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка по поручению вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона состоялось совещание по вопросам определения путей диверсификации источников энергетического угля антрацитовой группы. В совещании приняли участие представители профильных департаментов Мининфраструктуры, Министерства энергетики и угольной промышленности, руководители ОАО «Укрзализныця», ГП «АМПУ» и морских торговых портов Украины.
В ходе совещания участники обсудили проблемные вопросы возможных объемов перевалки и перевозки в украинских ТЭЦ энергетического угля антрацитовой группы в 2017 году.
Представитель Министерства энергетики и угольной промышленности сообщил, что для того, чтобы учесть все потребности для тепло- генерации, необходимо около 4,8 млн тонн энергетического угля антрацитовой группы до конца года (примерно 600 тыс. тонн угля в месяц), а контракты на поставку антрацитового угля могут быть подписаны только с мая месяца.
«Анализируя все условия принятия груза и осуществления перевалки угля в морских торговых портах Украины, на сегодняшний день, мы имеем только два порта которые могут принимать участие в импорте энергетического угля антрацитовой группы, это – ГП «Морской торговый порт «Южный» и ГП «Морской торговый порт «Черноморск», - сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины.
По поручению Юрия Лавренюка будет создана рабочая группа для отработки вышеупомянутого вопроса, определения объемов перевалки в морских торговых портах и возможностей ПАО «Укрзализныця» по перевозке к украинским ТЭЦ энергетического угля в 2017 году, в состав которой будут привлечены представители профильных департаментов Мининфраструктуры, Министерства энергетики и угольной промышленности, ОАО «Укрзализныця», ГП «АМПУ» и морских торговых портов Украины.