Мининфраструктуры будет координировать обеспечение своевременной поставки энергетического угля на украинские ТЭЦ - Юрий Лавренюк

13 марта 2017 г.

10 марта, под председательством заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка по поручению вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона состоялось совещание по вопросам определения путей диверсификации источников энергетического угля антрацитовой группы. В совещании приняли участие представители профильных департаментов Мининфраструктуры, Министерства энергетики и угольной промышленности, руководители ОАО «Укрзализныця», ГП «АМПУ» и морских торговых портов Украины.

В ходе совещания участники обсудили проблемные вопросы возможных объемов перевалки и перевозки в украинских ТЭЦ энергетического угля антрацитовой группы в 2017 году.

Представитель Министерства энергетики и угольной промышленности сообщил, что для того, чтобы учесть все потребности для тепло- генерации, необходимо около 4,8 млн тонн энергетического угля антрацитовой группы до конца года (примерно 600 тыс. тонн угля в месяц), а контракты на поставку антрацитового угля могут быть подписаны только с мая месяца.

«Анализируя все условия принятия груза и осуществления перевалки угля в морских торговых портах Украины, на сегодняшний день, мы имеем только два порта которые могут принимать участие в импорте энергетического угля антрацитовой группы, это – ГП «Морской торговый порт «Южный» и ГП «Морской торговый порт «Черноморск», - сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины.

По поручению Юрия Лавренюка будет создана рабочая группа для отработки вышеупомянутого вопроса, определения объемов перевалки в морских торговых портах и возможностей ПАО «Укрзализныця» по перевозке к украинским ТЭЦ энергетического угля в 2017 году, в состав которой будут привлечены представители профильных департаментов Мининфраструктуры, Министерства энергетики и угольной промышленности, ОАО «Укрзализныця», ГП «АМПУ» и морских торговых портов Украины.