Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Анатолий Волков, министр транспорта Республики Крым, выступит на Крымском транспортном форуме 29 июня 2017 года с докладом о федеральной трассе «Таврида».
Среди наиболее значимых проектов программы Форума министр отмечает строительство транспортного перехода через Керченский пролив и автоподхода к нему со стороны Крыма, реконструкцию аэропорта Симферополя, строительство и реконструкцию автомобильных дорог, объектов портовой инфраструктуры, обновление парка городского транспорта.
|
|
Анатолий Волков, министр транспорта Республики Крым:
Накануне 12 мая прошла официальная церемония закладки памятного камня в честь начала строительства трассы «Таврида». По словам министра, это один из приоритетных объектов дорожной отрасли. «Трасса пройдет по территории Крыма с востока на запад по маршруту Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь и станет основой автодорожной сети полуострова», - отмечает Анатолий Волков.
Обо всех значимых транспортных проектах Республики Крым - на Четвёртом Крымском транспортном форуме 29-30 июня 2017 года в Алуште.
Форум проходит при официальной поддержке Министерства транспорта Республики Крым.
Партнёр Форума - «Константа-Транс».
Спонсор секции «Железнодорожная логистика» - компания «Радиоавионика».
Среди участников Форума: Министерство экономического развития Российской Федерации, ФГУП «РОСМОРПОРТ», Министерство транспорта Республики Крым, Министерство курортов и туризма Республики Крым, «ТрансКонтейнер», Международный аэропорт «Симферополь», «Морская дирекция», «Мангуст», «Автодор-Инжиниринг», «Газпромнефть - Битумные Материалы», «Экстэс-Транспорт», «Геленджикский морской порт», «Йотун Пэйнтс», «Развитие», «Транс-НАМ», «Объединённая транспортная компания», «Воронежстальмост», «Крымская первая страховая компания», «МэйнЛайн Транссервис», «Нова-Групп», «Новая перевозочная компания», «СМТ-К» и другие.