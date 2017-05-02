Министр транспорта Республики Крым Анатолий Волков выступит на Крымском транспортном форуме

18 мая 2017 г.

Анатолий Волков, министр транспорта Республики Крым, выступит на Крымском транспортном форуме 29 июня 2017 года с докладом о федеральной трассе «Таврида».

Среди наиболее значимых проектов программы Форума министр отмечает строительство транспортного перехода через Керченский пролив и автоподхода к нему со стороны Крыма, реконструкцию аэропорта Симферополя, строительство и реконструкцию автомобильных дорог, объектов портовой инфраструктуры, обновление парка городского транспорта.

Анатолий Волков, министр транспорта Республики Крым:

«Ежегодный Крымский транспортный форум даёт возможность

изучить современное состояние дорожно-транспортного комплекса

в регионе, ознакомиться с новыми технологическими решениями

и установить деловые контакты.

Программа форума во многом отражает основные направления

современного развития отрасли и, безусловно, является

интересной для профессионалов сферы транспорта».

Накануне 12 мая прошла официальная церемония закладки памятного камня в честь начала строительства трассы «Таврида». По словам министра, это один из приоритетных объектов дорожной отрасли. «Трасса пройдет по территории Крыма с востока на запад по маршруту Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь и станет основой автодорожной сети полуострова», - отмечает Анатолий Волков.

Обо всех значимых транспортных проектах Республики Крым - на Четвёртом Крымском транспортном форуме 29-30 июня 2017 года в Алуште.

Форум проходит при официальной поддержке Министерства транспорта Республики Крым.

Партнёр Форума - «Константа-Транс».

Спонсор секции «Железнодорожная логистика» - компания «Радиоавионика».

Среди участников Форума: Министерство экономического развития Российской Федерации, ФГУП «РОСМОРПОРТ», Министерство транспорта Республики Крым, Министерство курортов и туризма Республики Крым, «ТрансКонтейнер», Международный аэропорт «Симферополь», «Морская дирекция», «Мангуст», «Автодор-Инжиниринг», «Газпромнефть - Битумные Материалы», «Экстэс-Транспорт», «Геленджикский морской порт», «Йотун Пэйнтс», «Развитие», «Транс-НАМ», «Объединённая транспортная компания», «Воронежстальмост», «Крымская первая страховая компания», «МэйнЛайн Транссервис», «Нова-Групп», «Новая перевозочная компания», «СМТ-К» и другие.