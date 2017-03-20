Министр транспорта РФ Максим Соколов: система «Платон» способствовала ремонту 10 тыс. федеральных и региональных дорог

22 марта 2017 г.

В рамках «правительственного часа» в Государственной Думы РФ министр транспорта Максим Соколов назвал основные результаты первого года работы системы «Платон». По его словам, благодаря ее работе в дорожный фонд страны собрано более 22 млрд рублей. Дополнительные поступления направлены на улучшение инфраструктуры: ремонт самых проблемных дорог и мостов. В результате отремонтировано около 9 тыс. федеральных автомобильных дорог и 1 тыс. региональных трасс.

Максим Соколов подчеркнул, что финансовую поддержку на приведение в нормативное состояние региональных дорог за счет системы «Платон» получили 40 городов и регионов страны. Также трансферты были выделены в 19 субъектов на проведение беспрецедентной программы по строительству новых и ремонту аварийных мостов – программа работ насчитывает более 30 объектов. Уже удалось завершить строительство Затонского моста через р. Белая в Уфе. Отремонтированы мост через р. Алей в Алтайском крае и два моста в Карачаево-Черкесии. Построен путепровод в районе железнодорожного вокзала Брянска.

До конца этого года за счет средств «Платона» будут отремонтировано еще 23 моста в двенадцати регионах. Продолжится и новое строительство - в июле откроется движение для всех видов транспорта на Борском мосту в Нижнем Новгороде. В сентябре – открытие Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону. До конца года завершится возведение моста через р. Катунь в Республике Алтай и Гоголевского путепровода в Петрозаводске. К 2019 году будут введены в эксплуатацию Фрунзенский мост в Самаре и путепровод через р. Волга в подмосковной Дубне.

Кроме того, часть сборов системы «Платон» будет направлена на региональные ГЧП-проекты. Межведомственной комиссией при Минтрансе рекомендовано оказать поддержку проектам по строительству обхода Хабаровска, строительству Восточного обхода Перми на трассе Пермь – Березники, строительству моста через Обь Новосибирске.

Министр заверил депутатов, что действующий более года в системе «Платон» «льготный» тариф позволили бизнесу адаптироваться к новым условиям. Влияние введения платы за пользование федеральными автодорогами многотонными грузовиками на динамику инфляции оказалось несущественным. Это подтвердили и Минфин России и Центробанк РФ. Потенциальное влияние сбора на прирост цен на продовольственные товары и услуги еще ниже.

В своем обращении к министру депутат Олег Николаев указал на то, что в некоторых регионах, большегрузные машины объезжают федеральные участки трасс через региональные дороги: «Обходят сотни и более километров. Эти дороги больше разрушаются, а жители в селах жалуются, что от проезда их дома трясутся». В ответ Максим Соколов заявил, что объезд дорог «большегрузами» нельзя назвать массовым явлением. «В массовом порядке мы такого явления не наблюдаем, есть отдельные направления, где эта проблема существует», - отметил министр. По его словам, в таких случаях регионы сами должны вводить ограничения по времени и массе передвижения по региональным дорогам. «А кто будет нарушать штрафы, они пойдут в бюджеты субъектов», - добавил Максим Соколов.

Необходимо отметить, что объезд участков федеральных трасс по региональным дорогам не везде возможен и практически нигде не выгоден, так как приведет к росту цены перевозки: если путь становится длиннее больше чем на 5–10%, то нет смысла делать крюк и дешевле воспользоваться комфортной федеральной трассой с учетом оплаты тарифа в системе «Платон».