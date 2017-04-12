Минтранс разработал программу развития газомоторного топлива

26 апреля 2017 г.

Программу планируется реализовать в 2018-2022 годах

Министерство транспорта РФ подготовило пятилетнюю программу «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива», которая рассчитана на такие сферы, как автомобильная промышленность, железнодорожный, морской, речной, воздушный транспорт, а также спецтехнику. Всего для ее реализации потребуется 769,6 млрд рублей (из них 163 млрд выделит федеральный бюджет).

В настоящее время доля газомоторного транспорта в России составляет 0,5% (бензинового - 60,3%, на дизтопливе - 37,1%, на сжиженном углеводородном газе - 2,1%). А к 2030 году планируется заместить 25-30% дизтоплива газом.

«Основной парк машин, работающих на газомоторном топливе, сейчас принадлежит городским службам и выполняет функции по перевозке пассажиров», - говорит начальник отдела логистических операций DPD в России Дмитрий Воеводин.

По словам эксперта, такие транспортные средства можно условно разделить на заводские и доработанные в ходе эксплуатации, а по использованию вида топлива – на работающие на пропан-бутане и метане. Последние чаще встречаются в оригинальном, заводском исполнении, но имеют ограниченную сервисную поддержку, которая в совокупности с минимальным количеством заправочных комплексов делает приобретение и эксплуатацию данного транспорта непривлекательным.

«Что же касается пропан-бутана, то автомобилей, работающих на этом виде топлива, на дорогах много, и большую их часть доработали в ходе эксплуатации. На данный момент переход машины на ГМТ - дело непростое и затратное, поэтому к его решению прибегают все реже.

Также необходимо учесть сервисную инфраструктуру, невысокое предложение по запчастям и климатические особенности региона эксплуатации.

Люди, использующие автомобили на газомоторном топливе, всегда расходятся во мнениях, выгодно это или нет, и каждый из них прав. Неисправное или изношенное оборудование зачастую является источником повышенной опасности, а расход несоизмерим с ожиданиями.

В подобных случаях экологическая привлекательность данных автомобилей достаточно условна. Все эти причины являются следствием небольшого количества специализированных сервисов и высококвалифицированных специалистов.

Если же говорить об экологической привлекательности, будущее все же не за ТС с двигателями внутреннего сгорания, а за электромобилями, которые получают все большее распространение в Москве. Практически каждый уважающий себя автопроизводитель имеет в своей линейке либо электромобили, либо машины с гибридными двигателями. При этом выброс вредных веществ в атмосферу гибридными авто уже сопоставим с аналогичными показателями у автомобилей, работающих на ГМТ», - поясняет эксперт.