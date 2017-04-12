Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
Программу планируется реализовать в 2018-2022 годах
Министерство транспорта РФ подготовило пятилетнюю программу «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива», которая рассчитана на такие сферы, как автомобильная промышленность, железнодорожный, морской, речной, воздушный транспорт, а также спецтехнику. Всего для ее реализации потребуется 769,6 млрд рублей (из них 163 млрд выделит федеральный бюджет).
В настоящее время доля газомоторного транспорта в России составляет 0,5% (бензинового - 60,3%, на дизтопливе - 37,1%, на сжиженном углеводородном газе - 2,1%). А к 2030 году планируется заместить 25-30% дизтоплива газом.
«Основной парк машин, работающих на газомоторном топливе, сейчас принадлежит городским службам и выполняет функции по перевозке пассажиров», - говорит начальник отдела логистических операций DPD в России Дмитрий Воеводин.
По словам эксперта, такие транспортные средства можно условно разделить на заводские и доработанные в ходе эксплуатации, а по использованию вида топлива – на работающие на пропан-бутане и метане. Последние чаще встречаются в оригинальном, заводском исполнении, но имеют ограниченную сервисную поддержку, которая в совокупности с минимальным количеством заправочных комплексов делает приобретение и эксплуатацию данного транспорта непривлекательным.
«Что же касается пропан-бутана, то автомобилей, работающих на этом виде топлива, на дорогах много, и большую их часть доработали в ходе эксплуатации. На данный момент переход машины на ГМТ - дело непростое и затратное, поэтому к его решению прибегают все реже.
Также необходимо учесть сервисную инфраструктуру, невысокое предложение по запчастям и климатические особенности региона эксплуатации.
Люди, использующие автомобили на газомоторном топливе, всегда расходятся во мнениях, выгодно это или нет, и каждый из них прав. Неисправное или изношенное оборудование зачастую является источником повышенной опасности, а расход несоизмерим с ожиданиями.
В подобных случаях экологическая привлекательность данных автомобилей достаточно условна. Все эти причины являются следствием небольшого количества специализированных сервисов и высококвалифицированных специалистов.
Если же говорить об экологической привлекательности, будущее все же не за ТС с двигателями внутреннего сгорания, а за электромобилями, которые получают все большее распространение в Москве. Практически каждый уважающий себя автопроизводитель имеет в своей линейке либо электромобили, либо машины с гибридными двигателями. При этом выброс вредных веществ в атмосферу гибридными авто уже сопоставим с аналогичными показателями у автомобилей, работающих на ГМТ», - поясняет эксперт.