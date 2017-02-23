Mitsubishi Fuso Canter. Итоги 2016 года. Перспективы развития 2017 года

2 марта 2017 г.

Бизнес-подразделение Mitsubishi Fuso компании «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» - подводит итоги 2016 года. «В 2016 году мы внесли коррективы в свою работу, что позволило достичь поставленных целей», отметил директор бизнес-подразделения Fuso Илья Бочкарев. Ситуация на рынке среднетоннажных грузовых автомобилей (автомобили полной массой свыше 3,5т, но не более 16т) остается непростой. По итогам 2016 года было зарегистрировано 16 989 единиц новой техники, что ниже аналогичного периода прошлого года (далее АППГ) на 6,7%.

Экономическая ситуация и нестабильность курса валюты в сочетании с выводом на рынок обновленных продуктов отечественных брендов, менее зависимых от колебаний курса, вызвали «перетекание» спроса с иностранных брендов на отечественные (доля к АППГ выросла на 6 п.п.). В результате основными драйверами рынка являются отечественные бренды («КАМАЗ», «ГАЗ»).

В подсегменте японо-корейских марок (далее JK4) наблюдается более стремительное сжатие рынка (-20,2%), чем сегмента 3,5-16 т в целом.

Но, несмотря на текущую экономическую ситуацию, для бренда Mitsubishi Fuso были внедрены эффективные решения для достижения поставленных целей по увеличению уровня удовлетворенности клиентов и реализации автомобилей и запасных частей.

Таким образом, содействие государственной программы обновления парка автомобилей и специальных программ от Дистрибьютора позволили достичь увеличения объема продаж автомобилей Mitsubishi Fuso на 26% и запасных частей на 14% по сравнению с АППГ.

Основное направление нашей работы в 2017 году - ориентир на потребности клиентов: на профессиональное решение их транспортных задач, на сокращение затрат эксплуатации и снижение простоя автомобиля, а также на работу по увеличению лояльности клиентов.

В этом году мы продолжаем работу по дальнейшему развитию нашей дилерской сети: обязательному обучению и сертификации сотрудников дилерских центров, дооснащении сервисных центров современным диагностическим оборудованием и специальным инструментом. К числу основных задач в 2017 году также относим адаптацию розничных цен на запасные части под российский рынок и оптимизацию сроков поставки запасных частей.

Вспомним выражение Конфуция “Три вещи никогда не возвращаются обратно – время, слово, возможность. Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность.” «Наш фокус в 2017 - на эффективность, поиск и реализацию новых возможностей для дальнейшего роста», резюмирует свое выступление директор бизнес-подразделения FUSO, Илья Бочкарев.